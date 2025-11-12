Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 11:13

Частные клиники 14 регионов РФ добровольно отказались проводить аборты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России частные клиники добровольно стали отказываться от лицензий на проведение абортов, сейчас более 750 таких больниц согласились с необходимостью склонять женщин к материнству. Об этом сообщила пресс-служба Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства со ссылкой на своего председателя иерея Феодора Лукьянова.

«Инициативы Святейшего Патриарха по ограничению абортов поддержали власти всех 89 регионов России. В частности, частные клиники 14 субъектов РФ — по меньшей мере 752 учреждения — при содействии руководства епархий и губернаторов добровольно отказались от производства абортов. Подчеркну — коммерческие учреждения приняли решение в пользу жизни добровольно», — говорится в тексте.

В список 14 регионов вошли Вологодская, Курская, Курганская, Липецкая, Магаданская, Тверская области, Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Крым, Мордовия, Тува и Чукотский автономный округ.

Останина поддержала идею о создании молитвы для женщин, задумавшихся об аборте
Останина поддержала идею о создании молитвы для женщин, задумавшихся об аборте

Ранее в РПЦ призвали вписать запрет абортов в Конституцию России. А в Петербурге утвердили штрафы за склонение к аборту. Недавно правительство Смоленской области рекомендовало клиникам не проводить процедуру без медицинских показаний. Власти обратили внимание на «пугающую статистику» по числу прерываний беременности.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar