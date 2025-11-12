Частные клиники 14 регионов РФ добровольно отказались проводить аборты

В России частные клиники добровольно стали отказываться от лицензий на проведение абортов, сейчас более 750 таких больниц согласились с необходимостью склонять женщин к материнству. Об этом сообщила пресс-служба Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства со ссылкой на своего председателя иерея Феодора Лукьянова.

«Инициативы Святейшего Патриарха по ограничению абортов поддержали власти всех 89 регионов России. В частности, частные клиники 14 субъектов РФ — по меньшей мере 752 учреждения — при содействии руководства епархий и губернаторов добровольно отказались от производства абортов. Подчеркну — коммерческие учреждения приняли решение в пользу жизни добровольно», — говорится в тексте.

В список 14 регионов вошли Вологодская, Курская, Курганская, Липецкая, Магаданская, Тверская области, Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Крым, Мордовия, Тува и Чукотский автономный округ.

Ранее в РПЦ призвали вписать запрет абортов в Конституцию России. А в Петербурге утвердили штрафы за склонение к аборту. Недавно правительство Смоленской области рекомендовало клиникам не проводить процедуру без медицинских показаний. Власти обратили внимание на «пугающую статистику» по числу прерываний беременности.