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11 июня, 13:10

В Петербурге утвердили штрафы за склонение к аборту

Штрафы до 50 тысяч рублей за склонение к абортам утвердили в Петербурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svetlana Satsiuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svetlana Satsiuk

В ходе третьего чтения депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга приняли инициативу о запрете склонять к искусственному прерыванию беременности. Законопроект опубликован на официальном сайте.

«Приоритетом для Петербурга является создание безопасной для семьи и материнства информационной среды, препятствование распространению деструктивных идеологий», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В соответствии с документом, за принуждение к аборту, осуществляемое посредством убеждения, посулов, подкупа или введения в заблуждение, предусмотрены штрафы. Для физических лиц штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Исключением является предоставление врачом информации о медицинских или социальных показаниях к аборту.

Почти каждая вторая россиянка отказалась бы от аборта в случае поддержки, показал опрос
Почти каждая вторая россиянка отказалась бы от аборта в случае поддержки, показал опрос

А ранее Life.ru сообщал, что в Нижегородской области создали программу раннего доабортного консультирования. По оценкам специалистов, внедрение данной меры может способствовать сокращению количества абортов до 15%.

Мария Любицкая
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