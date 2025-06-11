В Петербурге утвердили штрафы за склонение к аборту
Штрафы до 50 тысяч рублей за склонение к абортам утвердили в Петербурге
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В ходе третьего чтения депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга приняли инициативу о запрете склонять к искусственному прерыванию беременности. Законопроект опубликован на официальном сайте.
«Приоритетом для Петербурга является создание безопасной для семьи и материнства информационной среды, препятствование распространению деструктивных идеологий», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
В соответствии с документом, за принуждение к аборту, осуществляемое посредством убеждения, посулов, подкупа или введения в заблуждение, предусмотрены штрафы. Для физических лиц штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Исключением является предоставление врачом информации о медицинских или социальных показаниях к аборту.
А ранее Life.ru сообщал, что в Нижегородской области создали программу раннего доабортного консультирования. По оценкам специалистов, внедрение данной меры может способствовать сокращению количества абортов до 15%.