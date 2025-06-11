В Петербурге утвердили штрафы за склонение к аборту

В соответствии с документом, за принуждение к аборту, осуществляемое посредством убеждения, посулов, подкупа или введения в заблуждение, предусмотрены штрафы. Для физических лиц штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Исключением является предоставление врачом информации о медицинских или социальных показаниях к аборту.