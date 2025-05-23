Почти каждая вторая россиянка отказалась бы от аборта в случае поддержки, показал опрос

В России женщины зачастую соглашаются на аборт, если не имеют поддержки со стороны партнёра или психолога. Почти 40% прервавших беременность пациенток клиник признались, что сохранили бы ребёнка при наличии помощи со стороны. Об этом «Постньюс» рассказали в Центре развития гуманитарных технологий «Новая эра» и Институте демографического развития «Основа» по итогам опроса в Нижегородской области, проведённого в начале 2025 года среди 50 участниц, решившихся на аборт.

12 из 20 женщин заявили, что сомневались в решении избавиться от будущего малыша, а 8 из 20 готовы были отказаться от аборта, если кто-то рядом помог бы им преодолеть психологический барьер. По их мнению, это мог быть как врач, так и родственник. Кроме того выяснилось, что лишь 4 из 20 женщин обращались за доабортными консультациями к психологу.

Также участницы опроса рассказали, что испугались материнства из-за негативной реакции мужа и окружения. По их мнению, психолог мог бы помочь в подобной ситуации и доверительно обсудить проблему. Результаты исследования приобщены к разработке системы раннего доабортного консультирования «Демографический спецназ» (Сохрани.РФ), который представлен губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Этот проект должен помочь будущим матерям справиться с сомнениями ещё до похода в больницу.