Останина поддержала идею о создании молитвы для женщин, задумавшихся об аборте

Нет ничего плохого в создании молитвы для женщин, которые задумываются об аборте. Если это будет для них полезно, то такую меру можно только поприветствовать. Об этом Life.ru заявила депутат Госдумы Нина Останина.

«Во-первых, я человек светский и неверующий. Я атеист, но не воинствующий. Поэтому создавать молитву для женщин, которые задумываются об аборте, — это внутреннее решение РПЦ», — отметила она.

Если это каким-то образом поможет верующим женщинам, то появление такой молитвы будет как нельзя кстати. Ничего дурного в этом нет, считает Останина.

Это как у нас в поликлиниках — есть психологи, и когда женщина приходит для того, чтобы принять окончательное решение о прерывании беременности, то ей рекомендуют обратиться к психологу, беседовать с ним. То же самое и в РПЦ, почему бы и нет? Нина Останина Депутат

Останина добавила, что наверняка не все женщины хотят обсуждать такие вопросы с психологом.

Ранее Life.ru рассказывал, что в РПЦ собираются создать специальную молитву для женщин, которые задумываются об аборте. Новый молебен будет звучать в церквях каждый год 29 декабря. В эту дату верующие вспоминают о тысячах вифлеемских младенцев, которых погубили по приказу царя Ирода. А убить всех их он решил потому, что волхвы не раскрыли ему местонахождение новорождённого Иисуса, который, как ему сообщили, должен был стать «будущим царём».