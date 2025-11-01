В РПЦ создадут молитву для женщин, планирующих аборт

Русская Православная Церковь (РПЦ) разработает специальную молитву женщинам, которые хотят прерывать беременность. Такое распоряжение Священный Синод вынес синодальной богослужебной комиссии, установив крайним сроком подготовки текста 1 декабря. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Инициатива исходила от патриаршей Комиссии по вопросам семьи, которую возглавляет Фёдор Лукьянов. Именно он донёс до участников синодального заседания коллективные просьбы мирян, адресованные патриарху Кириллу. Согласно церковному постановлению, новый молебен будет звучать в храмах каждый год 29 декабря — в ту самую дату, когда верующие вспоминают о тысячах вифлеемских младенцев, принявших смерть от царя Ирода. Вне этого памятного дня совершение молитвы будет возможно по личным прошениям прихожан и благословению настоятелей.

Ранее в РПЦ прокомментировали случай, когда уфимка на день рождения подарила подруге молебен в монастыре. Иерей в интервью Life.ru охарактеризовал этот жест как «стёб» и отметил, что к вере нельзя относиться потребительски.