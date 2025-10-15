Риски рака груди могут увеличиться на 50% из-за аборта, предупредила врач

Рак молочной железы остаётся самым распространённым видом онкологии среди женщин и требует особого внимания к профилактике. Об этом в День борьбы с раком молочной железы, ежегодно отмечаемый 15 октября, напомнила в беседе с Life.ru главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина.

Рак молочной железы (РМЖ) — это наиболее частое злокачественное новообразование у женщин, которое занимает около 22% в структуре всей онкологической заболеваемости. В структуре смертности женского населения РМЖ также находится на первом месте, составляя около 16%. Наталия Долгушина Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России

Собеседница Life.ru отметила, что среди факторов риска — раннее менархе (первая менструация. — Прим. Life.ru), поздняя менопауза, отсутствие родов, курение, злоупотребление алкоголем, ожирение и низкая физическая активность. По её словам, значительное влияние оказывают и аборты — они повышают риск развития заболевания на 25–30%, а если прерывание беременности предшествовало родам, риск возрастает на 50%.

Долгушина объяснила, что подобные изменения связаны с гормональным сбоем, нарушающим подготовку молочных желез к лактации и создающим условия для канцерогенеза. Эксперт подчеркнула важность регулярных профилактических осмотров — именно они помогают выявить рак на ранней стадии и спасти жизнь.

А ранее Life.ru узнал, какой категории женщин 100% грозит рак груди. По словам онколога, в зону повышенного риска попадают пациентки с определённой мутацией, которую можно вычислить только при регулярных чекапах организма.