Онколог раскрыл, как по ранним признакам выявить рак молочной железы

Рак молочной железы является одним из самых распространённых онкологических заболеваний среди женщин, напрямую связанным с возрастом и генетической предрасположенностью. Об этом рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин. Он также отметил, что заболевание чаще встречается у пожилых женщин, но при наличии генетических мутаций риски могут достигать 100%.

Ранние признаки [обнаружения рака] могут включать обнаружение опухоли в области соска или ареолы (рак Педжета), которая поражает кожу соска и ареолы. Это часто путают с кожными заболеваниями или экземой, но грамотный маммолог сможет быстро поставить диагноз с помощью биопсии и провести своевременное лечение. Кровянистые выделения из соска — свидетельство проблем в протоках (например, протоковая папиллома или протоковый рак). Евгений Черемушкин Врач-онколог

Для уточнения состояния проводят дуктографию — специальное исследование с контрастом для визуализации протоков, добавил онколог.

Медик рассказал, что структура молочной железы устроена следующим образом: железы окружены жировой тканью и разделены между собой перегородками. Через них открываются каналы, ведущие к соскам. Любые отклонения в работе этой структуры ведут к развитию патологий, опасных своим быстрым прогрессированием.

Женщины, входящие в группу риска, нуждаются в особом внимании специалистов. Иногда врачи рекомендуют даже удалить ткани органов с повышенным риском развития опухоли ещё до начала заболевания. Так поступают, чтобы предотвратить появление серьёзных последствий, ведь своевременность превыше всего, указал доктор.

«Что касается мужчин: рак молочной железы у них встречается редко и обычно у пожилых людей или у тех, кто занимается спортом или принимает препараты, влияющие на гормональный статус. В отличие от женщин, у мужчин грудная железа небольшая, поэтому любые изменения легко заметны на ранних стадиях», — объяснил врач.

Вопреки стереотипам, рак молочной железы — не приговор. Современные технологии позволили медикам выйти далеко вперёд. Теперь лечебные процедуры стали менее травматичными и болезненными, чем раньше. Специалисты применяют новые лекарственные препараты, способные целенаправленно атаковать клетки опухоли и оставлять здоровые ткани неповреждёнными. Врачи больше внимания уделяют пониманию внутренних процессов организма, благодаря чему терапия стала гораздо эффективнее.

18 августа отмечается Вceмиpный дeнь иccлeдoвaния paкa мoлoчнoй жeлeзы. Он появился в США в 2021 году. Дату учредил Фонд доктора Сьюзан Лав по исследованию рака молочной железы. Организаторы выбрали 18 августа, так как считается, что каждая восьмая женщина в мире заболевает раком молочной железы.