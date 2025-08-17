Учёные рассказали, почему секрет лекарства от рака постоянно ускользает от них
Белок Fen1 помогает раковым клеткам восстановиться после химиотерапии
Исследователи из Токийского столичного университета раскрыли загадочный механизм, благодаря которому раковые клетки ускользают от действия химиопрепаратов. Главным героем выступил белок Fen1 — фермент, отвечающий за «ремонт» повреждённой ДНК. Его роль в сопротивлении опухолей к лечению оказалась куда важнее, чем предполагалось. Об этом сообщает РИА «ФедералПресс».
При подавлении Fen1 и одновременной терапии аловидином клетки становятся уязвимыми. Однако если отключить ещё и белок 53BP1, который блокирует альтернативные пути восстановления ДНК, опухоли снова обретают защиту.
Fen1 действует как «молекулярные ножницы», аккуратно удаляя дефекты в ДНК, что помогает раковым клеткам восстанавливаться после «атаки лекарств». При отключении гена Fen1 и одновременной терапии аловидином клетки теряют эту способность и становятся более уязвимыми.
Учёные также сравнили Fen1 с BRCA1 — известным игроком в наследственных формах рака молочной железы. Оказалось, что они задействуют разные механизмы ремонта, и их одновременное подавление значительно усиливает эффект терапии.
