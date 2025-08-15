«Щит для здоровья»: Раскрыты чудодейственные свойства брокколи
Онколог Серяков: Брокколи способны защитить человека от рака
Брокколи. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Существует множество сортов брокколи, и каждый из них богат разнообразными витаминами, микроэлементами и антиоксидантами. В частности, там содержатся кальций, хром, витамин С (обеспечивающий 100% дневной нормы), витамин К (77%), а также комплекс витаминов группы В, включая фолиевую кислоту (40%). Кроме того, в брокколи присутствуют фитонутриенты, лютеин и зеаксантин (15%). Об этом рассказал руководитель онкоцентра, профессор Александр Серяков.
По его словам, особое значение для человека имеет глюкорафанин — природный «щит для здоровья», содержащийся в зелёных ростках брокколи. Когда мы жуём или разжёвываем капусту, активируется фермент мирозиназа, который превращает глюкорафанин в сульфорафан — фитосоединение с уникальными противораковыми свойствами.
Собеседник Здоровья Mail отметил, что сульфорафан считается одним из немногих природных веществ, способных целенаправленно уничтожать раковые стволовые клетки. Например, исследования онкологов из Центра комплексного лечения рака при Университете Мичигана показали, что сульфорафан значительно подавляет активность раковых клеток молочной железы.
Благодаря ему количество злокачественных стволовых клеток сокращается, а механизм их повторного деления блокируется, что важно для предотвращения рецидивов у онкобольных. Кроме того, сульфорафан проявляет эффективность против рака простаты, шейки матки и яичников, подчеркнул доктор медицинских наук.
