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4 августа, 04:00

Успеть до осени: Life.ru узнал, какие витамины из сезонных овощей теряются при варке и солении

Биолог Суслянок: До половины витамина С теряется из овощей при варке

Обложка © Freepik / BalashMirzabey

Обложка © Freepik / BalashMirzabey

Летом важно успевать насыщать организм витаминами из сезонных овощей. Однако стоит помнить, что при термической обработке и засолке часть полезных веществ теряется. Какие именно, рассказал Life.ru доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок.

Витамин С — самый нестойкий. При варке теряется до 50–70%. Менее устойчив в кислой среде (например, при квашении капусты). Такие овощи как перец, брокколи и кабачки лучше готовить на пару или запекать. Витамины группы В (В1, В6, В9) чувствительны к нагреванию. А фолиевая кислота (В9) разрушается при длительной варке.

Георгий Суслянок

Доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок

Витамин С — самый нестойкий. При варке теряется до 50–70%. Менее устойчив в кислой среде (например, при квашении капусты). Такие овощи как перец, брокколи и кабачки лучше готовить на пару или запекать. Витамины группы В (В1, В6, В9) чувствительны к нагреванию. А фолиевая кислота (В9) разрушается при длительной варке.
Витамин С — самый нестойкий. При варке теряется до 50–70%. Менее устойчив в кислой среде (например, при квашении капусты). Такие овощи как перец, брокколи и кабачки лучше готовить на пару или запекать. Витамины группы В (В1, В6, В9) чувствительны к нагреванию. А фолиевая кислота (В9) разрушается при длительной варке.

По словам эксперта, термообработка томатов и моркови повышает усвоение ликопина и каротина. Их стоит запекать с небольшим количеством масла для лучшего всасывания. Минералы (калий, магний) частично переходят в воду, поэтому бульон от варки овощей можно использовать для супов. Квашеная капуста сохраняет витамин С и пробиотики, но избыток соли снижает пользу — солёные овощи стоит вымачивать перед употреблением.

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Для того чтобы получить максимум пользы, эксперт советует сочетать сырые и обработанные овощи, минимизируя длительное кипячение. По его словам, оптимальные способы – запекание, тушение и быстрая пастеризация.

Кстати, способы приготовления также сильно влияют на вкус и свойства кофе. Банальные детали, такие как температура воды и свежесть зёрен играют особую роль. Как не испортить при варке домашний кофе, Life.ru узнал у профессионального бариста.

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Ольга Годуненко
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