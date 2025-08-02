Бариста назвала Life.ru главные ошибки, превращающие домашний кофе в отвратительный

Идеальное утро начинается с чашки ароматного кофе, но не у всех он получается действительно идеальным – порой напиток и вовсе выходит отвратительным. Бариста Дарья Соболева, руководитель группы бренд-бариста компании «МилФудс», управляющей брендом Poetti, в беседе с Life.ru назвала главные ошибки, которые превращают утренний ритуал в пытку.

По словам эксперта, многие любители бодрящего напитка даже не подозревают, как сильно влияют на его вкус самые банальные детали, такие как температура воды и свежесть зёрен. Она объяснила, что неправильный подход к этим моментам – уже половина провала.

Холодная вода не даст кофе раскрыть свой вкус, а кипяток, наоборот, сделает его горьким. Он попросту «сожжёт» ароматические компоненты. Вода должна быть горячей – оптимальная температура для заваривания кофе – это 90-96 градусов Цельсия. Кроме того, старые кофейные зерна – это бич. Свежий помол – это важно, но и сами зёрна должны быть свежими. Обращайте внимание на дату обжарки кофе, чем меньше времени прошло с обжарки, тем более вкусным и ароматным будет напиток. Дарья Соболева Бариста, руководитель группы бренд-бариста компании «МилФудс», управляющей брендом Poetti

Как оказалось, привычки, которые многим кажутся абсолютно безобидными, на самом деле способны полностью убить вкус и аромат напитка. Бариста рассказала о неочевидных ошибках в хранении, дозировке и даже помоле кофейных зёрен, предупредив, что универсального рецепта «на глазок» не существует.

«Холодильник – не лучшее место для кофе. Воздух и прямые солнечные лучи негативно влияют на качество кофе, поэтому храните его в закрытой упаковке, которую можно поместить в банку для хранения. Если хотите получить идеальный напиток, придерживайтесь пропорции: 6-8 грамм молотого кофе на 100 мл воды. Более того, ошибочно использовать «универсальный» помол для всего. Для разных методов заваривания требуются разные помолы. Грубый помол используется в долгих методах заваривания – например, для френч-пресса. Средний напоминает крупицы сахара. Его можно брать для менее длительного заваривания – например, в воронке (пуровере). Кроме того, он подойдёт для капельной кофеварки. А мелкий помол подойдёт для эспрессо. Его стоит использовать в кофемашинах и рожковых кофеварках. Есть ещё сверхтонкий помол! Если любите кофе, сваренный в турке, используйте последний», – поделилась секретами эксперт.