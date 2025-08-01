«Экстремальные условия»: В России могут подскочить цены на кофе в 2026 году

Кофе в России в 2026 году может подорожать до 20-40% при наиболее худшем развитии событий. Не исключён рост цен лишь на 10-20%. Однако даже при самых благоприятных условиях стоимость напитка может увеличиться на 5-10%, спрогнозировала доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина.

«Экстремальные погодные условия в странах — производителях кофе (Бразилия, Вьетнам) играют значительную роль в производстве кофе. Если проблемы с погодой продолжатся, это может привести к дефициту продукта и повышению цен», — отметила кандидат экономических наук.

По её словам, давление на цены может оказать и растущая в разных странах инфляция, поскольку увеличатся затраты на производство и транспортировку кофе. Изменения в спросе на кофе, связанные с изменениями потребительских предпочтений или экономической ситуацией, также могут существенно повлиять на стоимость. В частности, рост популярности напитка как элемента образа жизни может стимулировать спрос и привести к повышению цен.

Так, при оптимистичном сценарии, при нормализации климатических условий и стабильности в производстве, рост цен может составить 5%-10%. Если факторы, влияющие на производство, сохранятся, но не станут критическими, цена на кофе может увеличиться на 10-20%. В случае продолжения экстремальных погодных условий и усиления других указанных факторов рост цен может достигнуть 20-40% и даже более, заключила собеседница «Газеты.ru».