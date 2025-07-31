Сразу к сладкому: Россияне рассказали, какое меню предпочитают на первых свиданиях

Первое свидание — волнительный момент, который чаще всего начинается за столом в уютном кафе или ресторане. Сервис для поиска отношений Teamo и ресторанный бренд «Перчини» рассказали, какое меню предпочитают россияне на первых свиданиях. В опросе, результаты которого оказались в распоряжении Life.ru, приняли участие 1500 человек.

Для первого романтического ужина россияне чаще всего выбирают русскую и европейскую кухню (27,1%). В топе предпочтений — сочные стейки и запечённая рыба. Итальянская кухня с пастой и пиццей занимает почётное второе место (22%). Японская (17%), грузинская (16,1%) и корейская (12,8%) кухни тоже в фаворитах, а вот американские бургеры и картофель фри оказались наименее популярными (4,8%).

В качестве напитка для свидания, несмотря на стереотипы о романтическом бокале вина, чаще всего заказывают чай или кофе (37,8%). Однако вино всё же остаётся вторым по популярности выбором (23,3%). Безалкогольные напитки (лимонад, морс) предпочитают 19,6%. Коктейли (11,9%), крепкий алкоголь (3,9%) и пиво (3,6%) оказались далеко не в приоритете. При этом в Москве чай или кофе выбирают 23,3%, в Санкт-Петербурге 26,7% отдают предпочтение пиву. В Екатеринбурге 10% респондентов обычно заказывают коктейли. В Новосибирске и Красноярске 25% жителей пьют крепкий алкоголь, в Уфе 7% и Волгограде 8% респондентов — безалкогольные напитки.

Рейтинг выбора главного блюда на первом свидании неожиданно возглавил десерт (36,6%), который обошёл даже горячие блюда (24,4%) и лёгкие закуски (23,8%). Оказалось, что полноценный обед из нескольких блюд заказывают лишь 15,2% опрошенных. При этом почти половина (44,6%) сознательно берёт десерт, а каждый четвёртый (24,1%) ждёт инициативы от партнёра.

«Тенденция начинать свидание с десерта — это новый тренд в культуре свиданий. Такой подход отражает стремление современных пар к более раскрепощенному общению. Для многих гостей это сознательная стратегия, позволяющая избежать излишней формальности первого свидания и сразу задать позитивный тон встрече», — рассказала гендиректор ресторанов «Перчини» Элеонора Садилова.

В ходе исследования выяснилось, каким образом россияне оплачивают счёт на первом свидании. 40% считают, что оплатить счёт в заведении должен мужчина и лишь 3,3% ожидают, что счёт возьмёт на себя девушка. 20% договариваются на месте, а 13,3% предпочитают разделять оплату. 3,3% признались, что платит тот, кто быстрее достанет карту. При этом 26,7% выбирают блюда, не задумываясь о том, кто платит, но 10% сознательно берут что-то подешевле, если ужин оплачивает спутник. Ещё 16,7% ориентируются на уровень заведения.

«То, как пара решает вопрос с оплатой на первом свидании, часто становится первым тестом на совместимость. Традиционные установки («мужчина должен платить») постепенно уступают место более гибким моделям, например, пары предпочитают договариваться на месте — это здоровый подход, показывающий готовность к открытому диалогу», — считает CEO сервиса для знакомств Teamo Анна Гришаева.

Опрос также показал любопытные результаты относительно психологии выбора блюд на свидании. Треть респондентов (33,3%) уверенно выбирает то, что хотят, но 30% признаются, что немного волнуются. 23,3% предпочитают подождать, пока партнёр сделает заказ, и взять что-то похожее, а 13,3% сознательно заказывают меньше, чем обычно.

Кроме того, стало известно, на какие черты партнёра россияне чаще всего обращают внимание. Так, для мужчин главными позитивными качествами оказались: чистоплотность и опрятность (15,4%), готовность оплатить ужин (14,6%), внимание к деталям (13,8%), галантность (открывает двери, подаёт руку — 13,8%, не опаздывает — 12,2% или дарит цветы — 13%). Среди женских поступков, которые мужчины считают «грин флагами», лидируют: хорошее чувство юмора (10%), предложение разделить счёт (6,7%), отсутствие привычки постоянно проверять телефон (6,7%).

Современный сценарий идеального свидания — это уютное кафе или ресторан не премиум сегмента и вкусный десерт. Когда не нужно волноваться о выборе «правильных» блюд или соблюдении устаревших правил, знакомство становится по-настоящему приятным для обоих.