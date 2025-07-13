Пудра и комплексы: Неудачный макияж разрушает уверенность россиянок

Почти половина россиянок связывают уверенность в себе с ухоженной внешностью и статусными вещами. Такие данные исследования ювелирной компании SOKOLOV приводит газета «Известия».

«38% россиянок признаются, что именно дорогие вещи добавляют им особое чувство уверенности, а 20% уверены, что важнее личные ощущения, а не стоимость вещей», — отметили аналитики.

Согласно исследованию, для 71% женщин основой уверенности становится правильно подобранная одежда. Хорошая физическая форма важна для 46% респонденток, ухоженное лицо — для 45%. При этом осознание собственных достижений придаёт уверенность 41% опрошенных, тогда как украшения значимы лишь для 28%.

Аналитики выяснили, что каждая вторая женщина (50%) периодически меняет свой образ, чтобы произвести впечатление на окружающих, а 42% делают это регулярно. На свиданиях 49% девушек предпочитают яркий макияж или любимые украшения, 46% следят за внешностью на работе, 43% — в повседневной жизни.

Потерять уверенность, по мнению участниц опроса, чаще всего помогают неудачная прическа или макияж (47%), резкие замечания окружающих (33%) и отсутствие денег (28%). При этом окружающие в первую очередь обращают внимание на поведение (41%), вовлечённость в общение (35%) и улыбку (32%), тогда как дорогие аксессуары замечают лишь 9%.

Большинство россиянок определяют уверенность как контроль над ситуацией (55%), привлекательный внешний вид (54%) и хорошее физическое самочувствие (49%). Исследование показало, что хотя материальные атрибуты играют роль, ключевое значение женщины придают комплексному сочетанию внешних и внутренних факторов.