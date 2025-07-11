Забудьте о тональнике: Косметолог назвала главные табу для кожи в аномальную жару

В жаркую погоду ключевым для защиты кожи лица является использование SPF-средств, а от плотных тональных кремов и основ под макияж лучше отказаться. Такие рекомендации для поддержания здоровья кожи летом дала косметолог Татьяна Аюпова «Вечерней Москве».

«Это средство позволяет защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолета и сохранить её молодость. К тому же сейчас существует множество вариаций SPF: от привычных кремов до стиков, поэтому можно выбрать удобный для себя», — пояснила эксперт.

Аюпова советует исключить из дневного ухода плотные тональные кремы и основу под макияж. Вместо них она рекомендует отдать предпочтение более прозрачным СС-кремам, содержащим питающие кожу пептиды. Эксперт объяснила, что база под макияж, созданная на силиконовой основе, препятствует дыханию кожи, забивает поры и способствует воспалениям, поэтому летом её использовать не стоит.

Чтобы не перегружать кожу и избежать эффекта жирной плёнки, косметолог также рекомендует отказаться от питательных увлажняющих кремов днём. Утренний уход она предлагает строить так: очищение гелем или пенкой, затем использование тоника с ниацинамидами для уменьшения признаков розацеа и нанесение увлажняющей сыворотки. Аюпова пояснила, что днём коже будет достаточно увлажнения от сыворотки и СС-крема, богатых питательными компонентами, а плотные ухаживающие кремы лучше применять только ночью.