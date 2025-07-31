Нервы, гормоны и токсины: Life.ru узнал, чем опасен капсульный кофе

Миллионы россиян каждое утро начинают с ароматного напитка. Однако врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.ru предупреждает, что привычный капсульный кофе может стать настоящей бомбой замедленного действия для нервной системы, подорвать гормональный баланс и привести к отравлению.

Капсульный кофе — это тот же молотый кофе, просто упакованный в капсулу вместо пакетика. Его можно сравнить с зерновым кофе, который мы сами мелем и завариваем. Однако есть нюансы: свежеобжаренный кофе богаче ароматом и вкусом благодаря эфирным маслам, а также содержит биологически активные вещества, включая антиоксиданты. Фильтрованный (капсульный) кофе содержит меньше таких веществ, так как часть их задерживается фильтром. Елена Соломатина Врач-диетолог

В герметичных капсулах, особенно алюминиевых, при длительном хранении могут накапливаться фураны – соединения, образующиеся при обжарке кофе и способные оказывать канцерогенное действие. Может случиться отравление, уточняет эксперт.

По словам специалиста, проблема кроется не столько в самом кофе, сколько в его упаковке и условиях длительного хранения, а также в реакции материалов капсулы на горячую воду. Так, помимо накопления потенциально канцерогенных веществ в герметичных ёмкостях, сам пластик и алюминий, из которых сделаны капсулы, могут выделять вредные соединения, нарушающие работу организма.

При нагревании даже пищевой пластик может выделять микропластик и бисфенол А (BPA), которые нарушают гормональный баланс — небезопасна сама упаковка данных капсул. Алюминиевые капсулы при контакте с горячей водой могут частично выделять ионы алюминия, которые вредны для нервной системы.

Врач также подчеркнула, что капсульный кофе зачастую содержит больше кофеина из-за использования более дешёвых сортов, таких как робуста, что может грозить передозировкой и неприятными симптомами: тревожность, тахикардия и бессонница. Несмотря на потенциальный вред такого напитка, собеседница Life.ru подчёркивает, что капсульный кофе не опаснее других форм.

Если пить кофе в разумных количествах, его антиоксиданты даже полезны — они снижают воспаление и защищают сосуды. Вред или польза зависят от способа приготовления: в турке больше одних веществ, в растворимом — других. Учёные часто изучают отдельные свойства продуктов, поэтому одни исследования говорят о пользе кофе, другие — о рисках.

«Вывод: капсульный кофе не опаснее других форм, главное — умеренность. Пока нет данных, что капсулы наносят существенный вред», — резюмировала эксперт.