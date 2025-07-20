«Скажется на психике»: Россиян призвали не пить больше 5 чашек кофе в день
Диетолог Макиша призвала не пить больше 5 чашек кофе в день
Кофе. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Польза и вред каждого вида кофе связаны с содержанием кофеина. В умеренных количествах популярный напиток считается полезным продуктом. Он обладает антиоксидантными свойствами, оказывает тонизирующее действие, положительно влияет на периферические сосуды и способствует улучшению кровоснабжения сердечной мышцы. Об этом рассказала врач-диетолог Марина Макиша.
Она призвала не пить больше пяти чашек кофе в день. Такая рекомендация уместна для людей без серьёзных заболеваний. Однако даже здоровым не следует использовать кофе как стимулятор. По словам эксперта, организму необходим полноценный отдых, а напитки лишь маскируют признаки усталости.
«А если пытаться таким способом компенсировать усталость, то можно подорвать здоровье, и в первую очередь это скажется на психике, вызовет тревогу и раздражительность», — предупредила собеседница «Москвы 24».
Также она посоветовала не пить кофеинсодержащие напитки после 18:00−19:00, чтобы не ухудшить качество сна. К слову, реакция организма на кофеин у каждого человека индивидуальна. При недугах важно учитывать особенности реакции организма. Например, у гипертоников кофе может повышать или понижать давление, это зависит от генетических особенностей. В целом врач рекомендовала не давать кофе и чай детям младше трёх лет.
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