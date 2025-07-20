«Скажется на психике»: Россиян призвали не пить больше 5 чашек кофе в день

Польза и вред каждого вида кофе связаны с содержанием кофеина. В умеренных количествах популярный напиток считается полезным продуктом. Он обладает антиоксидантными свойствами, оказывает тонизирующее действие, положительно влияет на периферические сосуды и способствует улучшению кровоснабжения сердечной мышцы. Об этом рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

Она призвала не пить больше пяти чашек кофе в день. Такая рекомендация уместна для людей без серьёзных заболеваний. Однако даже здоровым не следует использовать кофе как стимулятор. По словам эксперта, организму необходим полноценный отдых, а напитки лишь маскируют признаки усталости.

«А если пытаться таким способом компенсировать усталость, то можно подорвать здоровье, и в первую очередь это скажется на психике, вызовет тревогу и раздражительность», — предупредила собеседница «Москвы 24».