Россиянам объяснили, почему растворимый кофе должен отливать золотом

Выбрать качественный растворимый кофе с первого взгляда не всегда просто, но цвет порошка может о многом рассказать. О том, какого же цвета должен быть утренний напиток — чёрным, как ночь, или золотистым, Life.ru рассказал директор по маркетингу кофейной компании «Сварщица Екатерина» Сергей Митрофанов.

Он объяснил, что цвет готового растворимого кофе может существенно варьироваться по ряду причин. В частности, он зависит от того, каким изначально было кофейное зерно, как был приготовлен кофейный экстракт, какова была его концентрация, и, конечно, не было ли огрехов в процессе сублимации.

Если максимально упростить, можно сказать, что обычно чем светлее кофе, тем больше вероятность, что от него можно ожидать более интересные вкус и аромат. Чрезмерно тёмный кофе может говорить, например, о слишком тёмной обжарке. Часто до цвета, сравнимого с горьким шоколадом, обжаривают коммерческий кофе невысокого качества, это позволяет скрыть возможные вкусовые дефекты. Также растворимый кофе может обжигаться в процессе распылительной сушки, это тоже приводит к более тёмному цвету и, к сожалению, более горькому вкусу и отсутствию аромата. Сергей Митрофанов Директор по маркетингу кофейной компании «Сварщица Екатерина»

В норме же после сублимации кофе имеет деликатный светло-коричневый цвет, близкий к молочному шоколаду или сливочной карамели. А из-за сахаров, выделяющихся в процессе сублимации, сухой кофе, который достают из сублиматора, может отливать золотом и блестеть. Но это естественный цвет качественного светлого растворимого кофе, который сформировал плотную глянцевую структуру в сублиматоре, отмечает Митрофанов.

Однако некоторые виды и сорта кофе могут быть более тёмными в результате специфической обработки, но при этом не теряют насыщенный вкус и аромат. Например, кофе, который на этапе обработки сырья ферментировался в бескислородной среде, это называется анаэробной обработкой. Он может быть заметно темнее, чем зерно, которое было обработано мытым или натуральным способом, и в результате обжарки кофе получается более тёмным, но это не дефект, а особенность.