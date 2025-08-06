Иммунитет на 5+! Простые правила, чтобы не болеть в школе в 2025/2026 году Перед учебным годом встаёт вопрос, как укрепить иммунитет ребёнка, так как школьный процесс очень не хочется прерывать простудами и ОРВИ. Топ проверенных и полезных советов — в материале Life.ru. 6 августа, 06:01 Чтобы ребёнок не болел в школе: лучшие методы для сильного иммунитета. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Nomad_Soul, Andriana Syvanych, Prostock-studio

Поддержать работу иммунитета можно простыми и доступными способами. Собрали для вас подборку советов, лёгких в исполнении и действенных.

Что влияет на иммунитет ребёнка

Иммунная система школьника формируется под воздействием целого комплекса взаимосвязанных факторов, среди которых:

сбалансированное питание;

полноценный сон;

физическая активность;

психоэмоциональное состояние;

гигиенические привычки;

окружающая среда.

Полноценная еда обеспечивает организм витаминами и минералами, необходимыми для иммунитета. Умеренная двигательная нагрузка укрепляет защитные силы организма. Здоровый сон помогает восстанавливаться и бороться с инфекциями. Эмоциональное напряжение, загрязнение воздуха, курение родителей, напротив, снижают иммунную защиту.

Соблюдение несложных рекомендаций поможет укрепить иммунитет. Но если ребёнок болеет чаще 6–8 раз в год, стоит обратиться к врачу.

Питание для иммунитета школьника: что включить в рацион?

Питание играет ключевую роль в поддержании крепкого иммунитета у школьников. Правильный рацион включает свежие овощи, фрукты, ягоды, богатые витаминами A, C, E и микроэлементами: цинком, железом, магнием. В топе полезностей — цитрусовые, киви, чёрная смородина, морковь, брокколи, тыква, орехи, рыба и кисломолочные продукты.

Также важно добавить в меню:

мясо птицы, рыбу, яйца — они обеспечивают строительный материал для клеток иммунной системы;

овощи и фрукты — богатые антиоксидантами, витамином C и клетчаткой, они стимулируют работу кишечника и укрепляют защитные механизмы организма;

творог, сыр, йогурт — содержат кальций и пробиотики, способствующие укреплению костей и улучшению микрофлоры кишечника;

гречку, овсянку, рис — насыщают энергией и полезными веществами;

орехи и семечки — источник полезных жиров и витаминов группы B, необходимых для нормального функционирования нервной системы и роста тканей.

По словам Александра Черданцева, главного специалиста –аллерголога-иммунолога Ульяновской области, ребёнку необходимы три полноценных приёма пищи в день (завтрак, обед и ужин) и перекусы между ними. Для перекусов дома должны быть фрукты и овощи, содержащие витамины практически всех групп, богатые кальцием кисломолочные продукты (сыр, творог, сметана), а также яйца — в них содержится витамин В12, недостаток которого провоцирует раздражительность, депрессии, нервные расстройства.

Не забываем и про воду: она поддерживает обмен веществ и выводит токсины из организма. Младшему школьнику в сутки необходимо примерно 1,6–1,8 литра, подросткам от 11 до 14 лет — около 2–2,2 литра, а старше 14 лет — 2–2,5 литра. Сюда входит не только чистая вода, но и другие напитки, а также жидкость из продуктов (фрукты, овощи, супы).

В рацион школьника необходимо добавлять фрукты и овощи, содержащие витамины. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sandsun

Какие витамины для иммунитета можно давать школьнику?

Сбалансированное питание — залог необходимого уровня витаминов и минералов. Но можно принимать и мультивитамины.

— Для поддержания иммунитета нужны витамины, приём мультивитаминных комплексов с микроэлементами, которые продаются в аптеке, как правило, не требует рецепта врача, их можно употреблять в общеукрепляющих целях, если ребёнок здоров, ему это не повредит, — отметил в беседе с Life.ru врач-иммунолог Владимир Болибок.

При этом врач подчеркнул, что в случае если ребёнок после ОРВИ переносит длительные осложнения в виде бронхита, тонзиллита, фарингита или в принципе часто болеет, — одними витаминами тут не обойтись, это уже повод для консультации у иммунолога.

— Даже здоровый ребёнок не может совсем избежать вирусов. В таком случае выздоровление происходит обычно за неделю — но если болезни частые или возникают осложнения — необходимо обратиться к иммунологу, чтобы он подобрал лечение конкретно для иммунной системы, — добавил Владимир Болибок.

Как сон влияет на иммунитет ребёнка? Нормы и советы

Во время сна мы восстанавливаем все системы организма и иммунную — в том числе. Не спешите ругать своего соню, который любит подремать подольше: возможно, ваш школьник действительно недосыпает. Ученикам младших классов надо спать по 9–11 часов, а подросткам старше 11 лет немного меньше — 8–10 часов.

Крепкий сон обеспечат умеренные физические нагрузки днём и отказ от кофеиносодержащих напитков (чай и колу на ночь пить нежелательно). Ещё нужно отложить гаджеты подальше хотя бы за час до сна: яркий свет экранов снижает выработку мелатонина, который обладает иммуностимулирующими свойствами.

Соблюдение правильного режима сна и отдыха помогает школьникам сохранять высокую работоспособность, улучшает память и внимание, снижает риск заболеваний и поддерживает высокий уровень иммунитета.

Физическая активность для школьников: сколько и как заниматься?

Регулярные занятия физической активностью укрепляют иммунитет и здоровье, улучшают кровообращение, нормализуют обмен веществ, снижают стресс и поддерживают общий тонус организма.

Для младших школьников достаточно 30–60 минут подвижных игр или лёгкой гимнастики. Подросткам можно обратить внимание на занятия средней интенсивности, например футбол или бег трусцой. А уж летом за активностями и ходить далеко не надо: катаемся на велосипедах, самокатах, роликах и плаваем (под присмотром взрослых!).

Достаточно всего трёх раз в неделю, чтобы укрепить иммунитет! Но полезно заниматься спортом ежедневно, главное — избегать чрезмерных нагрузок. Кстати, касается это не только детей, но и взрослых.

Подвижные игры хорошо укрепляют иммунитет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / matimix

Методы закаливания детей: с чего начать и как не навредить

Закаливание — отличный способ повысить сопротивляемость организма различным инфекциям и укрепить иммунитет школьника. Главное правило — постепенное привыкание и регулярность процедур. Хорошая новость — в прорубь нырять не придётся.

Начать можно с обтирания влажным полотенцем сверху вниз утром и вечером и с температуры воды +36 °C, постепенно снижая её до комнатной. А потом добавить контрастный душ: чередовать тёплую (+38 °C) и прохладную (+28 °C) воду, постепенно меняя температуры всё чаще и увеличивая время процедуры.

В копилку закаливания — хождение босиком (зимой дома можно и нужно снимать носки), проветривание и прогулки в любую погоду.

Заниматься этим нужно круглый год, тогда никакие вирусы и бактерии вашему ребёнку не будут страшны. И, конечно, не забывайте про базу — чистые руки и своевременную вакцинацию.

Авторы Екатерина Субботина