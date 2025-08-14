Безболезненные и незаметные: Life.ru узнал, какие симптомы предвещают рак полости рта

Рак слизистой оболочки полости рта – одно из самых агрессивных онкологических заболеваний, характеризующееся высокой частотой рецидивов и летальностью. К сожалению, более 60% пациентов на момент диагноза имеют опухоли III или IV стадии, что делает своевременную диагностику критически важной. Именно ранняя диагностика рака позволяет добиться высоких показателей излечения, заявил в беседе с Life.ru профессор кафедры онкологии и лучевой терапии Института хирургии, д.м.н. Илья Пустынский.

Злокачественные опухоли могут возникать в различных отделах полости рта, чаще в области языка, дна полости рта, слизистой оболочки щеки, десны, нёба. В начальном периоде заболевания наблюдаются безболезненные узелки, уплотнения, поверхностные язвы или трещины, которые не поддаются консервативному лечению. Илья Пустынский Д.м.н., профессор кафедры онкологии и лучевой терапии Института хирургии

Симптомы, такие как жжение или покалывание в полости рта во время приёма пищи, должны насторожить и побудить к обращению к врачу. Если консервативная терапия не приносит результатов в течение двух недель, специалист посоветовал обратиться к онкологу для проведения детального обследования, включая морфологическое исследование, что позволяет выявить злокачественное новообразование на ранней стадии.

При ранней диагностике рак полости рта можно излечить более чем в 90% случаев, сохранив функции полости рта. Однако при запущенных стадиях, особенно III и IV, пятилетняя выживаемость пациентов снижается до 23-42%. По статистике, до 80% случаев смерти от рака полости рта могли бы быть предотвращены при раннем выявлении опухоли.

Врач также выделил несколько факторов, способствующих развитию рака полости рта. В их числе: Вредные привычки: курение и злоупотребление алкоголем, особенно в сочетании друг с другом;

курение и злоупотребление алкоголем, особенно в сочетании друг с другом; Недостаточная гигиена: плохое состояние полости рта, воспаления и инфекции;

плохое состояние полости рта, воспаления и инфекции; Хронические заболевания: кариес, травматизация слизистой оболочки, вызванная разрушенными зубами или некачественными протезами;

кариес, травматизация слизистой оболочки, вызванная разрушенными зубами или некачественными протезами; Предопухолевые состояния: лейкоплакия, эритроплакия, хронические язвы и трещины губ.

«Своевременное выявление и лечение данных патологических процессов, а также исключение вредных привычек являются эффективными мерами профилактики рака полости рта», – заключил профессор.