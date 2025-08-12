Встреча Путина и Трампа
12 августа, 20:33

Учёные выяснили, какая распространённая привычка провоцирует рак поджелудочной железы

Daily Mail: Алкоголь увеличивает риск развития рака поджелудочной железы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Учёные из Майами установили связь между регулярным употреблением алкоголя и повышенным риском развития рака поджелудочной железы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В исследовании доказано, что чрезмерное потребление спиртного повреждает клетки поджелудочной, отвечающие за выработку пищеварительных ферментов. Это вызывает воспалительный процесс, негативно влияющий на функционирование органа, который важен для переваривания пищи и контроля уровня сахара в крови.

Под чрезмерным употреблением алкоголя понимают не менее восьми порций в неделю для женщин и пятнадцати для мужчин. Исследователи выявили, что для перехода поражений в рак необходимо наличие мутации в гене Ras, который регулирует рост клеток.

Учёные также обнаружили, что блокировка гена CREB, который участвует в воспалительных реакциях, способна предотвратить формирование предраковых и раковых поражений. CREB действует как ключевой регулятор, изменяющий нормальные клетки поджелудочной на аномальные предраковые. По словам хирурга и соавтора исследования Нипуна Мерчанта, полученные данные создают основу для разработки методов профилактики рака поджелудочной железы.

Московские хирурги ампутировали нижнюю часть тела мужчины ради спасения жизни

А ранее у британки с заложенностью носа и храпом выявили редкую и опасную обонятельную нейробластому. Операция и химиотерапия помогли спасти женщину. Медицинское обследование показало злокачественную опухоль размером около пяти сантиметров, которая разрушала кость у основания черепа. Несмотря на высокий риск осложнений, вмешательство прошло успешно.

Тимур Хингеев
