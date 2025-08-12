Учёные выяснили, какая распространённая привычка провоцирует рак поджелудочной железы

Учёные из Майами установили связь между регулярным употреблением алкоголя и повышенным риском развития рака поджелудочной железы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В исследовании доказано, что чрезмерное потребление спиртного повреждает клетки поджелудочной, отвечающие за выработку пищеварительных ферментов. Это вызывает воспалительный процесс, негативно влияющий на функционирование органа, который важен для переваривания пищи и контроля уровня сахара в крови.

Под чрезмерным употреблением алкоголя понимают не менее восьми порций в неделю для женщин и пятнадцати для мужчин. Исследователи выявили, что для перехода поражений в рак необходимо наличие мутации в гене Ras, который регулирует рост клеток.

Учёные также обнаружили, что блокировка гена CREB, который участвует в воспалительных реакциях, способна предотвратить формирование предраковых и раковых поражений. CREB действует как ключевой регулятор, изменяющий нормальные клетки поджелудочной на аномальные предраковые. По словам хирурга и соавтора исследования Нипуна Мерчанта, полученные данные создают основу для разработки методов профилактики рака поджелудочной железы.