У страдающей храпом девушки выявили смертельно опасную болезнь

Британка Клэр Барбери обратилась к врачам после того, как храп и заложенность носа оказались признаками редкой и опасной обонятельной нейробластомы. Операция и химиотерапия помогли спасти женщину. Об этом сообщило издание Fox News.

Клэр Барбери сначала подумала, что заложенность носа связана с последствиями ковида или раздражением от частых тестов на инфекцию. Однако симптомы усиливались — женщина начала храпеть и спать с открытым ртом. Медицинское обследование показало злокачественную опухоль размером около пяти сантиметров, которая разрушала кость у основания черепа. Диагноз — редкая обонятельная нейробластома.

Хирург Шахз Ахмед провёл операцию по удалению опухоли вместе с обонятельными луковицами, что привело к потере обоняния. Несмотря на высокий риск осложнений, вмешательство прошло успешно. После шестинедельного курса химиотерапии Клэр постепенно возвращается к работе и проводит больше времени с семьёй.