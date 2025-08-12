У страдающей храпом девушки выявили смертельно опасную болезнь
Fox News: У британки, страдающей заложенностью носа и храпом, выявили рак
Британка Клэр Барбери обратилась к врачам после того, как храп и заложенность носа оказались признаками редкой и опасной обонятельной нейробластомы. Операция и химиотерапия помогли спасти женщину. Об этом сообщило издание Fox News.
Клэр Барбери сначала подумала, что заложенность носа связана с последствиями ковида или раздражением от частых тестов на инфекцию. Однако симптомы усиливались — женщина начала храпеть и спать с открытым ртом. Медицинское обследование показало злокачественную опухоль размером около пяти сантиметров, которая разрушала кость у основания черепа. Диагноз — редкая обонятельная нейробластома.
Хирург Шахз Ахмед провёл операцию по удалению опухоли вместе с обонятельными луковицами, что привело к потере обоняния. Несмотря на высокий риск осложнений, вмешательство прошло успешно. После шестинедельного курса химиотерапии Клэр постепенно возвращается к работе и проводит больше времени с семьёй.
Ранее стало известно, что рак толстой кишки может проявляться через незаметные симптомы, которые многие люди игнорируют. Американский актёр Джеймс Ван Дер Бик признался, что сначала не обратил внимания на изменения при дефекации и пытался самостоятельно исключить возможные причины, например кофе. Только когда ухудшения продолжились, он обратился к врачам и получил диагноз – рак на поздней стадии.