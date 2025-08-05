Больной раком актёр рассказал о неприметном симптоме онкологии, который он проигнорировал

Узнать о раке толстой кишки можно по неприметному симптому, однако многие предпочитают закрывать на подобные сигналы организма глаза. Об этом рассказал американский актёр Джеймс Ван Дер Бик в интервью Business Insider.

«Это (изменения при дефекации. — Прим. Life.ru) не было похоже на какой-то конкретный симптом. Это не заставило меня поспешить пройти обследование», — передаёт издание слова больного раком артиста.

Актёр поделился, что сначала попытался исключить кофе из своего рациона, полагая, что именно он вызывает недомогание. Поскольку улучшений не последовало, он обратился к врачам, диагностировавшим у него рак на поздней стадии. Ван Дер Бик подчеркнул, что регулярно занимался спортом и старался придерживаться здорового питания, однако в данном вопросе куда важнее оказалась периодическая диагностика.

Ван Дер Бик снимался в таких фильмах и сериалах, как «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», «Бухта Доусона», «Как я встретил вашу маму».