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Регион
25 июля, 08:30

«Очень высокий риск»: Руслан Белый* рассказал о неожиданных результатах ДНК-теста

Комик Белый* заявил, что обнаружил по ДНК-тесту предрасположенность к онкологии

Обложка © YouTube / Руслан Белый

Обложка © YouTube / Руслан Белый

Эмигрировавший в Испанию российский комик Руслан Белый* обнародовал результаты ДНК-теста. В своём стендап-выступлении он заявил, что благодаря ему узнал о риске смертельно опасной болезни.

«У меня в будущем очень высокий риск колоректальной онкологии», — поделился он результатами ДНК-теста.

Комик рассказал, что он сдал генетический тест пять лет назад. По его словам, теперь ему придётся чаще ходить к проктологу, чтобы выявить опухоль на ранних стадиях и предотвратить развитие болезни.

Стендапер Руслан Белый* заявил, что боится возвращаться в Россию из Испании
Стендапер Руслан Белый* заявил, что боится возвращаться в Россию из Испании

Напомним, комик Руслан Белый* был включён в список иностранных агентов в том числе из-за антивоенного стендапа. В документах упоминается концерт под названием «Всё ещё», где стендапер критикует СВО, из-за которой уехал из страны. При этом Белый* пытался оспорить статус иноагента, но не вышло.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Мария Любицкая
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