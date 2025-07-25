«Очень высокий риск»: Руслан Белый* рассказал о неожиданных результатах ДНК-теста

Эмигрировавший в Испанию российский комик Руслан Белый* обнародовал результаты ДНК-теста. В своём стендап-выступлении он заявил , что благодаря ему узнал о риске смертельно опасной болезни.

Комик рассказал, что он сдал генетический тест пять лет назад. По его словам, теперь ему придётся чаще ходить к проктологу, чтобы выявить опухоль на ранних стадиях и предотвратить развитие болезни.