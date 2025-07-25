«Очень высокий риск»: Руслан Белый* рассказал о неожиданных результатах ДНК-теста
Комик Белый* заявил, что обнаружил по ДНК-тесту предрасположенность к онкологии
Обложка © YouTube / Руслан Белый
Эмигрировавший в Испанию российский комик Руслан Белый* обнародовал результаты ДНК-теста. В своём стендап-выступлении он заявил, что благодаря ему узнал о риске смертельно опасной болезни.
«У меня в будущем очень высокий риск колоректальной онкологии», — поделился он результатами ДНК-теста.
Комик рассказал, что он сдал генетический тест пять лет назад. По его словам, теперь ему придётся чаще ходить к проктологу, чтобы выявить опухоль на ранних стадиях и предотвратить развитие болезни.
Напомним, комик Руслан Белый* был включён в список иностранных агентов в том числе из-за антивоенного стендапа. В документах упоминается концерт под названием «Всё ещё», где стендапер критикует СВО, из-за которой уехал из страны. При этом Белый* пытался оспорить статус иноагента, но не вышло.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.