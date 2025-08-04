Уникальный случай: Екатеринбуржцу удалили и «нарастили» печень заново

Свердловские онкологи провели уникальную операцию по восстановлению печени. Об успешном применении инновационной методики лечения пациента с опухолью печени сообщили в пресс-службе регионального областного онкодиспансера.

60-летнему пациенту удалили около половины поражённого органа, после чего стимулировали рост оставшихся здоровых тканей. Операция проводилась с применением современных технологий.

Печень пациента. Фото © VK / Минздрав Свердловской области

«Возможность выполнения такой операции напрямую зависит от сопутствующих заболеваний печени, которым в абсолютном большинстве случаев подвержены наши пациенты: это гепатиты В и С, цирроз и другие», — пояснил заместитель главного врача по хирургии Глеб Кичигин.

По словам медиков, подобные вмешательства требуют слаженной работы команды специалистов, включая абдоминальных и рентгенэндоваскулярных хирургов. Пациент сейчас чувствует себя хорошо и проходит плановые обследования каждые три месяца.

В ведомстве отметили, что в Свердловской области ежегодно диагностируют около 500 случаев рака печени, который часто развивается на фоне хронических заболеваний. Врачи подчёркивают важность регулярных профилактических осмотров, так как на ранних стадиях болезнь может протекать без симптомов.