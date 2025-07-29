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29 июля, 17:12

Учёные выявили три причины возникновения одного из самых смертоносных видов рака

Lancet: Алкоголизм и вирусные гепатиты являются главными причинами рака печени

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock-Asso

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock-Asso

Значительную часть случаев рака печени можно предотвратить. Ою этом свидетельствуют выводы обширного исследования, опубликованного в журнале The Lancet. Основными мерами, по данным специалистов, являются сокращение распространённости вирусных гепатитов, борьба со злоупотреблением алкоголем и борьба с неалкогольной жировой болезнью печени (MASLD).

В настоящее время рак печени входит в тройку лидеров по смертности среди онкологических заболеваний и занимает шестое место по распространенности в мире. Более 40% всех случаев приходится на Китай. Прогнозы до 2050 года предвещают почти удвоение заболеваемости (до 1,52 млн новых случаев) и смертности (до 1,37 млн летальных исходов).

Примерно 60% этих случаев, как указывают исследователи, обусловлены контролируемыми факторами риска: вирусами гепатита B и C, алкоголем и MASLD. Примечательно, что MASLD, часто ассоциируемое с ожирением, становится наиболее быстро прогрессирующей причиной данного вида рака, особенно в Северной Америке, Европе и Азии.

В качестве стратегий противодействия предлагаются следующие меры: расширение программы вакцинации от гепатита B, внедрение скрининговых программ для выявления гепатитов и поражений печени, ужесточение правил рекламы и ценообразования на алкоголь, а также массовые кампании по пропаганде здорового образа жизни. По оценкам экспертов, ежегодное снижение заболеваемости всего на 2–5% способно предотвратить до 17 миллионов случаев и сохранить жизни до 15 миллионов человек.

Ученые подчёркивают, что сосредоточенность на профилактике является наиболее эффективным путём к существенному сокращению заболеваемости раком печени, несмотря на сложности его лечения.

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Ранее сообщалось, что житель Великобритании обнаружил у себя новообразование в мозге по весьма необычному признаку — шуму в ушах. При этом мужчина не сталкивался с головными болями или иными характерными проявлениями рака.

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Ольга Сливченко
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