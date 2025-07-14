«Слышал звон, да не знал, где он»: Британец обнаружил рак мозга по необычному симптому

Житель Великобритании обнаружил опухоль мозга по неочевидному симптому — звону в ушах. Об этом 58-летний Крис Шейд рассказал в интервью The Sun.

Мужчина отметил, что у него никогда не было головных болей или других типичных признаков рака. Единственным тревожным сигналом был сильный шум в ушах, который он связывал со стрессом из-за службы сына в Афганистане. Позже Крис вспомнил и другие симптомы: изредка он чувствовал запах гари, а иногда испытывал трудности с речью.

В 2017 году Шейд обратился к врачу, и сканирование выявило обширную опухоль в правой лобной доле. Как выяснилось, у него была редкая форма рака — олигодендроглиома. Хирурги удалили новообразование, но предупредили о высоком риске рецидива. К концу 2020 года опухоль появилась снова, и после очередной операции рак вернулся через полгода. В этот раз медики отказались от хирургического вмешательства и провели лучевую и химиотерапию.

«Я не знаю, сколько мне осталось. Может быть, год, пять или пятнадцать. Я борюсь», — заявил Шейд.

Он признал, что полное излечение невозможно, но терапия может замедлить развитие болезни на месяцы или даже годы. Мужчина считает, что это уже победа — у многих нет и такого шанса, а у него есть время на лечение и жизнь.