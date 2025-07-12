В Москве врачи удалили мужчине половину тела из-за онкологии

В НМИЦ имени Блохина в Москве 43-летнему жителю Смоленской области провели одну из самых редких хирургических операций — гемикорпорэктомию. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе учреждения.

Мужчине из Вязьмы удалили нижнюю часть тела, включая таз и ноги. Поводом для радикального вмешательства стала агрессивная форма кожной опухоли, распространившаяся на поясничную область. Хирургическое вмешательство длилось 12 часов. Через три недели после операции пациент вернулся домой.

По информации медцентра, Сергей Филимоненков в течение более 20 лет передвигался в инвалидной коляске. Он получил тяжёлую травму в дорожно-транспортном происшествии, после чего развился остеомиелит. В начале 2024 года врачи в Смоленске выявили у него плоскоклеточный рак кожи.

Решение о проведении гемикорпорэктомии принял директор центра Иван Стилиди. Под его руководством бригада специалистов выполнила крайне редкую операцию, которую ранее в России проводили всего один раз. В международной практике зафиксировано около 80 подобных вмешательств, однако подробные описания встречаются крайне редко.