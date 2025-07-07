«Мне грустно, чувства взяли вверх»: Британской певице Джесси Джей удалили грудь

Британская певица Джесси Джей поделилась эмоциями после операции по удалению молочной железы, проведённой в рамках лечения онкологического заболевания. 37-летняя исполнительница призналась, что психологически не была готова к последствиям хирургического вмешательства.

«Мне грустно, что я не попрощалась со своей грудью. Звучит глупо, но это правда. Я хотела быть сильной, но чувства взяли верх», — написала Джей в соцсетях.

После успешной операции певица не спешит говорить о полном выздоровлении, чтобы не давать ложных надежд. Она напоминает, что каждый случай уникален и её путь к выздоровлению включает в себя как силу, так и обычные для этого процесса эмоции.

Особую благодарность Джесси выразила матери и партнёру Чану Колману, которые помогают ей в реабилитации. Отдельной болью для певицы стала временная невозможность брать на руки двухлетнего сына Ская из-за послеоперационных ограничений.

Джесси Джей — известная певица и автор песен, подарившая миру такие хиты, как «Price Tag», «Nobody’s Perfect», «Who’s Laughing Now» и «Who You Are». Она открыто делится личными переживаниями со своими поклонниками. В частности, в 2021 году исполнительницы рассказала в соцсетях о пережитом выкидыше.