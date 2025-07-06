«Перехватило дыхание»: Питт раскрыл имена двух женщин, от которых был в полном восторге

Недавно актёр Брэд Питт стал гостем популярного подкаста New Heights, где поделился воспоминаниями о коллегах по съёмочной площадке. Он признался, что наибольшее восхищение в его карьере вызвали не его бывшие супруги, а партнёрши по культовому фильму «Тельма и Луиза».

«Когда я впервые встретил Джину Дэвис и Сьюзан Сарандон, я был в таком восторге, что не сразу оправился», — рассказал Питт.

В знаменитой картине Ридли Скотта 1991 года Сарандон и Дэвис сыграли подруг-беглянок, а Питт — обаятельного мошенника Джея Ди. За свои роли обе актрисы получили номинации на «Оскар» и «Золотой глобус», тогда как для Брэда эта работа стала звёздным билетом в Голливуд.

Актёр особенно тепло вспоминал съёмки откровенной сцены с Джиной Дэвис, отметив, что партнёрша была невероятно милой, доброй и нежной. По его словам, любовная сцена снималась около двух дней, и Дэвис проявляла особую заботу о нём во время работы.

Примечательно, что Сьюзан Сарандон также лестно отзывалась о молодом актёре. В своём интервью 2021 года актриса призналась, что Питт поразил её не только привлекательной внешностью, но и прекрасным чувством юмора. Сарандон вспоминала, как тогда подумала, что перед ней не просто красивый мужчина, а по-настоящему интересный человек.