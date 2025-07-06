«Дело закрыто, победителей нет»: Питт признал свои ошибки в браке с Джоли
UM: Актёр Брэд Питт признал свою вину в разводе с экс-супругой Анджелиной Джоли
Обложка © ТАСС / Zuma / Shalan Stewart
Голливудский актёр Брэд Питт признал, что именно его ошибки стали одной из причин разрушения брака с Анджелиной Джоли. Об этом сообщает Us Magazine, ссылаясь на близкий к актёру источник.
После восьми лет непрекращающихся судебных тяжб артист впервые открыто заговорил о своих промахах в отношениях с бывшей супругой. По словам инсайдера, Питт сожалеет о прошлом, которое теперь невозможно изменить, и считает случившееся результатом обоюдных ошибок, а не вины одного из партнёров.
«Этот развод контролировал его жизнь много лет. Он любил её и знает, что сделал ошибки. Это была разделяющая, токсичная история. Но он не считает, что виновата только Анджелина. Самое большое сожаление — то, что Брэд не может всё исправить. Дело закрыто, но победителей нет... Но Анджелина всё ещё не готова простить его. Возможно, не простит никогда», — поделился источник.
Развод Брэда Питта и Анджелины Джоли завершился в декабре прошлого года — спустя восемь лет после начала громкой судебной тяжбы. Недавно актёр впервые спокойно прокомментировал финал. Холодная реакция Питта удивила даже его поклонников — от многолетнего конфликта не осталось и следа эмоций.