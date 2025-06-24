«По-настоящему особенный опыт»: Брэд Питт рассказал об алкоголизме после развода с Джоли

Развод с Анджелиной Джоли сильно повлиял на Брэда Питта. В подкасте Armchair Expert он признался, что справиться с этим ему помогло участие в группе анонимных алкоголиков, где он нашёл поддержку и возможность открыто говорить о своих проблемах.

«Это было невероятно — мужчины делятся своим опытом, ошибками, слабостями, желаниями, болью, при этом много шутят. Это вытащило меня из зоны комфорта. По-настоящему особенный опыт», — сказал Питт.

Он признался, что сначала испытывал неловкость, но со временем полюбил эти встречи и ждал их с нетерпением. Питт вырос в консервативном штате Миссури, где мужчины, по его словам, «не привыкли говорить о чувствах» и чаще выбирают вредные привычки вместо поддержки.