Питт рассказал, почему не снялся в одном фильме с Крузом

Актёр Брэд Питт поделился деталями неудавшегося проекта с коллегой Томом Крузом. По его словам, причиной стал банальный спор из-за автомобиля. Об этом актер рассказал в интервью для The National.

В конце 2000-х годов режиссер Джозёф Косински разрабатывал первую версию картины «Ford против Ferrari». По замыслу создателей, Брэд Питт должен был сыграть гонщика Кена Майлза, а Том Круз — автоконструктора Кэррола Шелби.

«Мы оба хотели водить машину, Том хотел играть Шелби, а я — Кена Майлза. И когда Том понял, что Кэррол Шелби не будет много ездить в фильме, он не стал этого делать», — пояснил Питт.

После отказа Круза проект столкнулся с трудностями — студия не одобрила запрашиваемый бюджет. В результате знаменитая гоночная драма вышла только в 2019 году под руководством Джеймса Мэнголда, с Кристианом Бэйлом и Мэттом Дэймоном в главных ролях. Как отмечают кинокритики, десятилетняя задержка в производстве в итоге пошла фильму на пользу — современные технологии позволили создать более зрелищные гоночные сцены.