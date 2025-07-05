Питт рассказал, почему не снялся в одном фильме с Крузом
Бред Питт объяснил спором провал совместного проекта с Томом Крузом
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Актёр Брэд Питт поделился деталями неудавшегося проекта с коллегой Томом Крузом. По его словам, причиной стал банальный спор из-за автомобиля. Об этом актер рассказал в интервью для The National.
В конце 2000-х годов режиссер Джозёф Косински разрабатывал первую версию картины «Ford против Ferrari». По замыслу создателей, Брэд Питт должен был сыграть гонщика Кена Майлза, а Том Круз — автоконструктора Кэррола Шелби.
«Мы оба хотели водить машину, Том хотел играть Шелби, а я — Кена Майлза. И когда Том понял, что Кэррол Шелби не будет много ездить в фильме, он не стал этого делать», — пояснил Питт.
После отказа Круза проект столкнулся с трудностями — студия не одобрила запрашиваемый бюджет. В результате знаменитая гоночная драма вышла только в 2019 году под руководством Джеймса Мэнголда, с Кристианом Бэйлом и Мэттом Дэймоном в главных ролях. Как отмечают кинокритики, десятилетняя задержка в производстве в итоге пошла фильму на пользу — современные технологии позволили создать более зрелищные гоночные сцены.
Ранее стало известно, что после болезненного развода в 2016 году Питт столкнулся с серьёзными проблемами, связанными с алкогольной зависимостью. По словам звезды, справиться с трудным периодом ему помогло участие в группе анонимных алкоголиков, где он нашёл не только поддержку, но и возможность откровенно обсуждать свои переживания.