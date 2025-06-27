Трое воров ограбили виллу Брэда Питта в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе взломали и ограбили виллу актёра Брэда Питта. В момент ограбления знаменитости не было дома. Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на источники.

Полиция считает, что к ограблению причастны три человека. Воры проникли в виллу голливудской звезды через окно и украли различные ценные вещи. Источники не уточнили, какие именно предметы пропали и какова их примерная стоимость.

Телеканал сообщает, что это не единственное подобное происшествие в Лос-Анджелесе за последние месяцы с участием известных личностей. Зимой грабители ограбили дома актрисы Николь Кидман и французского футболиста Оливье Жиру, играющего за «Лос-Анджелес».