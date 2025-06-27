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26 июня, 23:54

Трое воров ограбили виллу Брэда Питта в Лос-Анджелесе

Брэд Питт на съёмках «Формулы-1». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jay Hirano

Брэд Питт на съёмках «Формулы-1». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jay Hirano

В Лос-Анджелесе взломали и ограбили виллу актёра Брэда Питта. В момент ограбления знаменитости не было дома. Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на источники.

Полиция считает, что к ограблению причастны три человека. Воры проникли в виллу голливудской звезды через окно и украли различные ценные вещи. Источники не уточнили, какие именно предметы пропали и какова их примерная стоимость.

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Телеканал сообщает, что это не единственное подобное происшествие в Лос-Анджелесе за последние месяцы с участием известных личностей. Зимой грабители ограбили дома актрисы Николь Кидман и французского футболиста Оливье Жиру, играющего за «Лос-Анджелес».

Life.ru рассказывал, как ранее в Москве ограбили заслуженного артиста России Михаила Васькова, который известен ролями в культовых фильмах «Мимино» и «Афоня». У него украли электросамокат.

Лия Мурадьян
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