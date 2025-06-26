Таблоиды узнали пугающую правду о борьбе принцессы Уэльской с агрессивным раком
Daily Mail: Рак у принцессы Уэльской Кейт протекал тяжелее, чем сообщалось
Принцесса Уэльская Кейт на вечеринке в саду Букингемского дворца. Обложка © AP/TASS
Состояние здоровья принцессы Уэльской Кейт Миддлтон оказалось тяжелее, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на собственные источники.
После перенесённой в январе 2024 года хирургической операции Кейт надолго исчезла из поля зрения общественности. Позднее стало известно, что у неё диагностировали рак. В сентябре она сообщила о завершении курса лечения и вновь начала принимать участие в официальных мероприятиях.
По данным издания, самочувствие супруги принца Уильяма резко ухудшилось ещё до операции. В течение нескольких месяцев она проходила курс химиотерапии, для чего ей установили в грудь специальную порт-систему для введения препаратов.
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон начала борьбу с раком в начале 2024 года, когда после серьёзного ухудшения самочувствия ей была проведена хирургическая операция, а затем диагностировано онкологическое заболевание. В течение нескольких месяцев она проходила интенсивную химиотерапию, для чего ей имплантировали порт-систему в грудь. Несмотря на сложности, в сентябре Кейт объявила о завершении лечения и вернулась к исполнению официальных обязанностей, однако недавняя отмена её визита в Аскот вновь вызвала обеспокоенность в обществе.