Таблоиды узнали пугающую правду о борьбе принцессы Уэльской с агрессивным раком

Состояние здоровья принцессы Уэльской Кейт Миддлтон оказалось тяжелее, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

После перенесённой в январе 2024 года хирургической операции Кейт надолго исчезла из поля зрения общественности. Позднее стало известно, что у неё диагностировали рак. В сентябре она сообщила о завершении курса лечения и вновь начала принимать участие в официальных мероприятиях.

По данным издания, самочувствие супруги принца Уильяма резко ухудшилось ещё до операции. В течение нескольких месяцев она проходила курс химиотерапии, для чего ей установили в грудь специальную порт-систему для введения препаратов.