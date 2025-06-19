Онкобольная Кейт Миддлтон в последний момент отменила визит на королевские скачки

Онкобольная принцесса Уэльская Кейт Миддлтон в последний момент отказалась от посещения королевских скачек в Аскоте и оставила своего супруга принца Уильяма одного участвовать в спортивном мероприятии. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Сообщает, что 18 июня Миддлтон должна была приехать на скачки. Её присутствие в составе королевской процессии рядом с принцем Уильямом было подтверждено организаторами, однако Букингемский дворец оперативно сообщил об изменении планов. Причиной стало продолжающееся восстановление Уэльской после лечения рака.

В итоге на ипподроме принц Уильям появился в компании короля Карла III и королевы Камиллы.

В январе 2024 года принцесса перенесла плановую операцию на брюшной полости. С конца декабря 2023 года до середины июня 2024 года Миддлтон воздерживалась от публичных выходов, а все её официальные мероприятия были приостановлены. В конце марта 2024 года принцесса лично выступила с заявлением, подтвердив, что она проходит курс лечения в связи с онкологическим заболеванием.

На данный момент принцесса постепенно возобновляет исполнение общественных обязанностей.