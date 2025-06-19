Онкобольная Кейт Миддлтон в последний момент отменила визит на королевские скачки
Sky News: Кейт Миддлтон не пришла на королевские скачки из-за борьбы с раком
Кейт Миддлтон. Обложка © Getty Images / WPA Pool / Pool
Онкобольная принцесса Уэльская Кейт Миддлтон в последний момент отказалась от посещения королевских скачек в Аскоте и оставила своего супруга принца Уильяма одного участвовать в спортивном мероприятии. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Сообщает, что 18 июня Миддлтон должна была приехать на скачки. Её присутствие в составе королевской процессии рядом с принцем Уильямом было подтверждено организаторами, однако Букингемский дворец оперативно сообщил об изменении планов. Причиной стало продолжающееся восстановление Уэльской после лечения рака.
В итоге на ипподроме принц Уильям появился в компании короля Карла III и королевы Камиллы.
В январе 2024 года принцесса перенесла плановую операцию на брюшной полости. С конца декабря 2023 года до середины июня 2024 года Миддлтон воздерживалась от публичных выходов, а все её официальные мероприятия были приостановлены. В конце марта 2024 года принцесса лично выступила с заявлением, подтвердив, что она проходит курс лечения в связи с онкологическим заболеванием.
На данный момент принцесса постепенно возобновляет исполнение общественных обязанностей.
Ранее сообщалось, что Букингемский дворец заблаговременно разработал протокол действий на случай кончины принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Принц Уильям лично дал этому плану название «Операция «Рединг-мост» — в честь города Рединга, места рождения его супруги.