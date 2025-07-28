Необратимый процесс: Россиянам озвучили губительную для печени дозу пива

Употребление спиртных напитков, даже в малых, но регулярных количествах, способно нанести вред здоровью. Для опасного повреждения печени не всегда требуются даже большие дозы алкоголя, из-за чего может возникнуть алкогольный гепатит, предупредил доцент кафедры поликлинической терапии Университета им. Пирогова Дмитрий Карпенко.

Специалист объяснил, что стандартная доза (СД) измеряется в граммах чистого спирта. Одна СД содержит 10 граммов этанола, что соответствует 12,7 миллилитра чистого спирта, либо 30 миллилитра крепкого алкоголя, 100 миллилитра вина с содержанием алкоголя 12%, или 250 миллилитра пива с крепостью 5%. Карпенко подчеркнул что небезопасной является доза, эквивалентная примерно 75 миллилитрам водки, 300 миллилитрам вина или 600 миллилитрам пива.

Хотя печень обладает способностью к восстановлению, постоянное употребление алкоголя ведет к её разрушению. Цирроз – это финальная стадия поражения печени. При циррозе здоровая ткань данного органа замещается рубцовой, и процесс становится необратимым. В результате этого печень утрачивает свои функции.

«По данным исследований, посвящённых изучению влияния отказа от алкоголя на выживаемость пациентов с алкогольным циррозом печени, статистически значимое увеличение выживаемости появляется через 1,5 года отказа от алкоголя и сохраняется в течение 5 лет», — подытожил Карпенко в беседе с «Газетой.ru».