Российские власти предложили продавать по биометрии товары 18+ на маркетплейсах

Власти готовятся запустить пилотный проект по онлайн-продаже товаров с возрастными ограничениями через маркетплейсы с проверкой возраста через биометрию. Вице-премьер Дмитрий Григоренко направил соответствующее поручение в Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Роспотребнадзор и Росалкогольтабакконтроль, документ имеется в распоряжении «Ведомостей».

«Использование биометрии при покупке товаров категории 18+ может стать надёжным способом подтверждения возраста. Данный сервис не требует передачи каких-либо персональных данных сторонним организациям. Подтверждение возраста может осуществляться в контуре государственной Единой биометрической системы (ЕБС)», — отметил Григоренко.

Согласно поручению, ведомства совместно с АО «Центр биометрических технологий» накануне должны были подготовить предложения по пилоту и отчитаться. На конец июня 2025 года в ЕБС зарегистрировано более 119 млн биометрических профилей, включая 85 млн фото и 34 млн голосовых записей, а ежедневно добавляется около 40 тысяч новых пользователей. Григоренко подчёркивает, что система может решить проблему отсутствия юридически значимой идентификации возраста в онлайн-торговле.

В ЦБТ пояснили, что в первую очередь рассматриваются энергетики, пиротехника и другие товары с возрастными ограничениями.

«Эта мера позволит разблокировать возможность онлайн-покупки тонизирующих напитков для совершеннолетних, сохранив при этом полный запрет на доступ к такой продукции для детей и подростков», — отметил представитель ЦБТ.