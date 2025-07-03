Алкоголь и сигареты должны дорожать быстрее инфляции, уверены в Центробанке
Советник главы ЦБ Тремасов: Сигареты и алкоголь должны дорожать быстрее инфляции
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Советник главы Банка России Кирилл Тремасов заявил, что сигареты и алкоголь в стране должны дорожать быстрее инфляции, чтобы становиться менее доступными для населения. Таким мнением он поделился на Финансовом конгрессе Центробанка, передает РИА «Новости».
«Если говорить о таких товарах, как сигареты и алкоголь — их стоимость, на мой взгляд, должна расти опережающими темпами», — отметил Тремасов, представив графики, из которых следует, что в последние годы стоимость табака и крепкого алкоголя увеличивалась медленнее инфляции.
По словам эксперта, это удручающая тенденция: такие товары становятся всё более доступными. С точки зрения инфляции это позитивно, но для здоровья нации — вредно.
Ранее Life.ru сообщал, что Центробанк, вопреки базовому прогнозу аналитиков, снизил ключевую ставку до 20% годовых. Совет директоров впервые за почти три года принял подобное решение, поскольку, по данным регулятора, инфляция демонстрирует устойчивое снижение, а экономика России постепенно стабилизируется и возвращается к сбалансированному росту.