Алкоголь и сигареты должны дорожать быстрее инфляции, уверены в Центробанке

Советник главы Банка России Кирилл Тремасов заявил, что сигареты и алкоголь в стране должны дорожать быстрее инфляции, чтобы становиться менее доступными для населения. Таким мнением он поделился на Финансовом конгрессе Центробанка, передает РИА «Новости».

«Если говорить о таких товарах, как сигареты и алкоголь — их стоимость, на мой взгляд, должна расти опережающими темпами», — отметил Тремасов, представив графики, из которых следует, что в последние годы стоимость табака и крепкого алкоголя увеличивалась медленнее инфляции.

По словам эксперта, это удручающая тенденция: такие товары становятся всё более доступными. С точки зрения инфляции это позитивно, но для здоровья нации — вредно.