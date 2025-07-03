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3 июля, 16:05

Алкоголь и сигареты должны дорожать быстрее инфляции, уверены в Центробанке

Советник главы ЦБ Тремасов: Сигареты и алкоголь должны дорожать быстрее инфляции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KELENY

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KELENY

Советник главы Банка России Кирилл Тремасов заявил, что сигареты и алкоголь в стране должны дорожать быстрее инфляции, чтобы становиться менее доступными для населения. Таким мнением он поделился на Финансовом конгрессе Центробанка, передает РИА «Новости».

«Если говорить о таких товарах, как сигареты и алкоголь — их стоимость, на мой взгляд, должна расти опережающими темпами», — отметил Тремасов, представив графики, из которых следует, что в последние годы стоимость табака и крепкого алкоголя увеличивалась медленнее инфляции.

По словам эксперта, это удручающая тенденция: такие товары становятся всё более доступными. С точки зрения инфляции это позитивно, но для здоровья нации — вредно.

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Ранее Life.ru сообщал, что Центробанк, вопреки базовому прогнозу аналитиков, снизил ключевую ставку до 20% годовых. Совет директоров впервые за почти три года принял подобное решение, поскольку, по данным регулятора, инфляция демонстрирует устойчивое снижение, а экономика России постепенно стабилизируется и возвращается к сбалансированному росту.

Марина Фещенко
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