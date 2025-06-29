Россиянам объяснили, почему цены на услуги стоматологов доводят до нервных срывов

Рост тарифов на стоматологические процедуры стал заметной тенденцией по всей России, и Северо-Запад не стал исключением. В Санкт-Петербурге стоимость некоторых услуг выросла почти на 50 %, а установка коронок в Мурманской и Ленинградской областях подорожала на 27%. Об этом сообщает РИА «ФедералПресс».

Согласно данным доцента кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольги Лебединской, в 2024 году цена изготовления зубных коронок в Ленинградской области увеличилась более чем вдвое — на 109 %, а в Мурманской области — почти на 28 %. Это способствует росту медицинского туризма, когда пациенты ищут более выгодные варианты лечения в других регионах.

Эксперты рынка связывают повышение стоимости с инфляционными процессами и необходимостью повысить зарплаты медицинскому персоналу. Северо-Западный федеральный округ также подвержен этим экономическим вызовам.

Стоматолог и кандидат медицинских наук Мария Балакирева объясняет, что основная причина удорожания — резкий рост цен на расходные материалы, которые стали обходиться в три раза дороже из-за усложнённой логистики. Ранее поставки осуществлялись напрямую, сейчас же приходится использовать более длинные маршруты.

«Мы вынуждены поднять ценовую позицию на свои стоматологические услуги. При этом стоимость непосредственно нашей работы остается прежней. Цена растёт из-за подорожания расходных материалов – примерно в три раза. Этот рост связан с усложнением логистики. Раньше рейсы были прямые, а теперь всё приходится везти в обход», — отметила Балакирева.