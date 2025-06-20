Заоблачные цены виноваты: Россияне гробят зубы, стирая эмаль дешёвым уходом с маркетплейса
SHOT ПРОВЕРКА: Россияне портят зубы дешёвыми приборами из-за дорогих ортодонтов
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Жители России наносят вред своим зубам, используя недорогие стоматологические инструменты, поскольку цены на услуги ортодонтов слишком высоки. Многие предпочитают самостоятельно удалять зубной камень, не осознавая, что это может привести к потере значительной части эмали.
Как выяснили наши коллеги из SHOT ПРОВЕРКИ, на онлайн-рынке наблюдается рост показателей интереса к набору для ухода за зубами стоимостью 300–400 рублей. В ход идут разнообразные устройства: ультразвуковые скалеры, щётки с абразивным покрытием и другие инструменты. Россияне, не посетив стоматолога, используют эти средства для полировки зубов, однако в итоге страдают от повреждённой эмали и кровоточащих дёсен.
Стоматолог Марина Менажиева предупредила о возможных серьёзных последствиях таких домашних процедур: они могут вызвать тяжёлые травмы дёсен и зубных тканей, а также воспалительные процессы из-за попадания грязи в пародонтальные карманы.
Ранее врач-ортодонт пояснила, как правильное питание способствует восстановлению зубов. Она отметила, что сахар и кислота разрушают зубную эмаль, вызывая её деминерализацию. Также специалист рассказала о причинах появления пятен на зубах после ношения брекетов.