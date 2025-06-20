Заоблачные цены виноваты: Россияне гробят зубы, стирая эмаль дешёвым уходом с маркетплейса

Жители России наносят вред своим зубам, используя недорогие стоматологические инструменты, поскольку цены на услуги ортодонтов слишком высоки. Многие предпочитают самостоятельно удалять зубной камень, не осознавая, что это может привести к потере значительной части эмали.

Как выяснили наши коллеги из SHOT ПРОВЕРКИ, на онлайн-рынке наблюдается рост показателей интереса к набору для ухода за зубами стоимостью 300–400 рублей. В ход идут разнообразные устройства: ультразвуковые скалеры, щётки с абразивным покрытием и другие инструменты. Россияне, не посетив стоматолога, используют эти средства для полировки зубов, однако в итоге страдают от повреждённой эмали и кровоточащих дёсен.