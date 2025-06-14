Страдают 90% людей: Стоматолог раскрыл причины и опасности «безобидных» трещин на зубах
Стоматолог Обушенков назвал горячую и жёсткую пищу причиной трещин на зубах
Трещина на зубе. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Неглубокие трещины на зубах есть у 90% людей, заявил врач-стоматолог Максим Обушенков. Они, по словам специалиста, повреждают лишь верхний слой эмали, который легко поддаётся восстановлению. Гораздо хуже ситуация, когда трещины углубляются в дентин или достигают нервно-сосудистого пучка внутри зуба.
Трещины могут появиться из-за механических повреждений, которые связаны с привычкой грызть твёрдые предметы или употреблять слишком жёсткую пищу. Ещё одна причина — резкие перепады температуры, например, при питье холодных напитков сразу после горячих. Также к негативным последствиям приводят бруксизм (скрежетание зубами), нарушения прикуса, неправильно установленные пломбы, кариес и пародонтит.
Кстати, с возрастом эмаль истончается, что делает зубы более уязвимыми к образованию трещин. Помимо эстетического дефекта — сколов и борозд на передних зубах — опасность трещин заключается в том, что через них легко проникают вредные микроорганизмы. Это может привести к воспалительным процессам, вплоть до пульпита или периодонтита. Кроме того, со временем трещина может расширяться, ослабляя структуру зуба и увеличивая риск его потери.
В некоторых случаях треснувший зуб вызывает сильную боль при надкусывании или воздействии температурных раздражителей, что значительно ухудшает качество жизни. Если своевременно не устранять даже небольшие трещины, то они будут углубляться, вызывая развитие кариеса и разрушение зуба, подчеркнул собеседник портала «Страсти».
По его словам, распознать наличие трещины можно по нескольким признакам: боль при жевании, чувствительность к горячему или холодному, видимые линии или щели на поверхности зуба, а также дискомфорт или болезненные ощущения без очевидных причин.
«Если вы заметили у себя признаки появления трещин, важно как можно скорее посетить кабинет стоматолога. Только специалист сможет точно определить степень повреждения и предложить адекватное лечение — от пломбирования до установки коронки для защиты ослабленной структуры зуба», — отметил эксперт.
Ранее ортодонт рассказала, как с помощью правильного питания можно «ремонтировать зубы». По её словам, кислота и сахар деминерализируют эмаль зубов. Кроме того, стоматолог объяснила, почему после брекетов появляются пятна на зубах.