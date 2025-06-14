Страдают 90% людей: Стоматолог раскрыл причины и опасности «безобидных» трещин на зубах

Неглубокие трещины на зубах есть у 90% людей, заявил врач-стоматолог Максим Обушенков. Они, по словам специалиста, повреждают лишь верхний слой эмали, который легко поддаётся восстановлению. Гораздо хуже ситуация, когда трещины углубляются в дентин или достигают нервно-сосудистого пучка внутри зуба.

Трещины могут появиться из-за механических повреждений, которые связаны с привычкой грызть твёрдые предметы или употреблять слишком жёсткую пищу. Ещё одна причина — резкие перепады температуры, например, при питье холодных напитков сразу после горячих. Также к негативным последствиям приводят бруксизм (скрежетание зубами), нарушения прикуса, неправильно установленные пломбы, кариес и пародонтит.

Кстати, с возрастом эмаль истончается, что делает зубы более уязвимыми к образованию трещин. Помимо эстетического дефекта — сколов и борозд на передних зубах — опасность трещин заключается в том, что через них легко проникают вредные микроорганизмы. Это может привести к воспалительным процессам, вплоть до пульпита или периодонтита. Кроме того, со временем трещина может расширяться, ослабляя структуру зуба и увеличивая риск его потери.

В некоторых случаях треснувший зуб вызывает сильную боль при надкусывании или воздействии температурных раздражителей, что значительно ухудшает качество жизни. Если своевременно не устранять даже небольшие трещины, то они будут углубляться, вызывая развитие кариеса и разрушение зуба, подчеркнул собеседник портала «Страсти».

По его словам, распознать наличие трещины можно по нескольким признакам: боль при жевании, чувствительность к горячему или холодному, видимые линии или щели на поверхности зуба, а также дискомфорт или болезненные ощущения без очевидных причин.