Россиянам представили список продуктов, помогающих сохранить белизну зубов
Стоматолог Ростовенко: Твёрдые зелёные овощи помогают сохранить белизну зубов
Твёрдые зелёные овощи помогают сохранить белизну зубов. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Мечта о белоснежной улыбке начинается не с отбеливания, а с правильного ухода за зубами. Стоматолог-терапевт Инна Ростовенко объяснила, какие продукты помогают сохранить естественную белизну эмали, а какие, наоборот, способствуют её потемнению.
Твёрдые зелёные овощи и фрукты, такие как яблоки, сельдерей и огурцы, действуют как натуральные очистители — они механически удаляют налёт, стимулируют выработку слюны и укрепляют дёсны. Особое место в этом списке занимает клубника, содержащая яблочную кислоту с мягким отбеливающим эффектом.
«Однако следует помнить, что чрезмерное потребление клубники может привести к повышенной чувствительности зубов. А цитрусовые, например лимоны и апельсины, богатые кислотами, помогают устранить пигментацию», — приводит слова эксперта «Газета.ru».
С другой стороны, существует целый ряд продуктов-провокаторов потемнения эмали. В первую очередь это еда с искусственными красителями — сладости, газированные напитки и различные соусы. Не менее вредны натуральные красящие вещества, содержащиеся в кофе, чае и красном вине, которые постепенно придают зубам желтоватый оттенок.
Однако наибольшую опасность для здоровья ваших зубов представляет курение. Если вы думаете, что переход на альтернативные никотиносодержащие продукты поможет избежать проблем, то мы вас огорчим. Недавние исследования показали, что употребление снюса также негативно влияет на зубы и может привести к серьёзным повреждениям дёсен.