Россиянам представили список продуктов, помогающих сохранить белизну зубов

Мечта о белоснежной улыбке начинается не с отбеливания, а с правильного ухода за зубами. Стоматолог-терапевт Инна Ростовенко объяснила, какие продукты помогают сохранить естественную белизну эмали, а какие, наоборот, способствуют её потемнению.

Твёрдые зелёные овощи и фрукты, такие как яблоки, сельдерей и огурцы, действуют как натуральные очистители — они механически удаляют налёт, стимулируют выработку слюны и укрепляют дёсны. Особое место в этом списке занимает клубника, содержащая яблочную кислоту с мягким отбеливающим эффектом.

«Однако следует помнить, что чрезмерное потребление клубники может привести к повышенной чувствительности зубов. А цитрусовые, например лимоны и апельсины, богатые кислотами, помогают устранить пигментацию», — приводит слова эксперта «Газета.ru».

С другой стороны, существует целый ряд продуктов-провокаторов потемнения эмали. В первую очередь это еда с искусственными красителями — сладости, газированные напитки и различные соусы. Не менее вредны натуральные красящие вещества, содержащиеся в кофе, чае и красном вине, которые постепенно придают зубам желтоватый оттенок.