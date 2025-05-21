Предвестник кариеса: Стоматолог объяснила, почему после брекетов появляются пятна на зубах

Момент снятия брекетов для многих становится долгожданным финалом лечения зубов, однако иногда вместо идеальной улыбки пациенты получают светлые, матовые или меловидные пятна на эмали, обратила внимание руководитель ортодонтического отделения научно-клинического центра Виктория Радько. Данное явление она считает предвестником кариеса.

По словам эксперта, чаще всего речь идёт о так называемой очаговой деминерализации эмали — процессе, при котором из верхнего слоя зуба вымываются минеральные вещества. Такие участки выглядят как матовые пятна и особенно заметны на передних зубах после снятия ортодонтической конструкции.

При этом появление пятен связано не с самим брекетами, а с недостаточной гигиеной во время лечения. Конструкция брекет-системы создаёт множество труднодоступных зон, особенно вокруг замков и дуг. Если налёт не удаляется полностью, бактерии разрушают эмаль, вызывая деминерализацию.

К факторам риска относятся перекусы между приёмами пищи, употребление газированных и сладких напитков, недостаточное использование вспомогательных средств гигиены, например, ёршиков или ирригаторов, а также пропуск регулярных профессиональных чисток. Устранить проблему вполне реально, но важно заняться этим как можно раньше.

«Грамотная гигиена во время ношения брекетов не менее важна, чем точность выравнивания. Мы всегда напоминаем: красивая улыбка начинается с ответственности за своё здоровье» — отметила стоматолог в беседе с порталом «Страсти».