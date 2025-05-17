Стоматолог рассказал, как будут выращивать зубы через 20 лет

Стоматология стоит на пороге революции — учёные активно разрабатывают технологии выращивания зубов из собственных клеток пациента, что может решить проблему отторжения имплантов. Как отмечает стоматолог-хирург Сабит Алиев, первые успешные эксперименты по выращиванию зубов у животных были проведены ещё в 2002 году британскими исследователями.

С тех пор наука значительно продвинулась в этом направлении. Китайским специалистам удалось создать так называемые «биозубы» из стволовых клеток, а российские учёные разрабатывают уникальную методику выращивания зубов непосредственно в челюсти пациента.

«Конечно, ещё рано судить о введении технологии «биозуба». Учёным надо вырастить стабильный, прочный зуб в лабораторных условиях и на человеке», — приводит слова Алиева «Газета.ru».

По оценкам эксперта, на доработку технологии потребуется ещё 20-30 лет. Но перспективы впечатляют — в отличие от традиционных имплантов, выращенные зубы будут представлять собой естественные живые структуры, полностью совместимые с организмом.