Стоматолог назвала 6 сюрпризов неправильного прикуса, который вы не проверяли с детства

Если не исправить неправильный прикус в детстве, то в дальнейшем придётся столкнуться с неприятными последствиями бездействия. Об этом рассказала в беседе с Life.ru стоматолог, кандидат медицинских наук, основатель центров инновационной стоматологии Regale в Москве и Дубае Лилия Кузьменкова.

Мы привыкли думать, что прикус — это просто эстетика. Но на деле эта незаметная снаружи проблема может аукнуться там, где совсем не ждёшь.

Спина болит, а виноваты… зубы?

Когда челюсти смыкаются неправильно, это создаёт постоянный дисбаланс в мышцах лица, шеи и головы. Чтобы компенсировать его, тело начинает «подстраиваться» — перекошенной осанкой, наклоном плеч или сдвигом таза. Из-за этого нарушается положение позвоночника, появляются сколиоз, перекос таза и даже межпозвоночные грыжи. И нет, йога здесь не поможет, пока зубы «танцуют» в собственном ритме. Иногда опытные стоматологи, только взглянув на вашу походку, могут сказать: «А давайте посмотрим прикус?»

Мигрень по расписанию

Челюсть соединена с черепом через височно-нижнечелюстной сустав. Когда прикус неправильный, сустав работает в режиме перегрузки, а за ним напрягаются мышцы лица, головы и шеи. Постоянное напряжение нарушает кровообращение, приводит к спазмам сосудов и хроническим головным болям. И пока человек собирает коллекцию анальгетиков, зубы продолжают молча передавать сигнал SOS, отметила эксперт.

Морщины и уставшее лицо. Когда лицо «плывёт» не от возраста, а от прикуса.

Если кажется, что скулы «поплыли», щёки печально обвисли, а носогубные складки стали глубже за последний год — возможно, дело не в магической гравитации. Неправильный прикус буквально меняет каркас лица. При этом формируются брыли и второй подбородок. Опущенные уголки губ и морщины — всё это может быть не печальным признаком возраста, а прямым последствием стоматологических проблем.

Когда человек стесняется своей улыбки, ему сложнее быть открытым, уверенным и спокойным. Постоянное недовольство своей внешностью запускает целую цепочку: снижение самооценки → тревожность → социальная изоляция → депрессивные состояния. А если прикус ещё сопровождается болями в шее и голове, то эмоциональное истощение настигает особенно быстро. Так что иногда правильный ортодонтический план лечения — это не только о ровных зубах, но и о возвращении радости жизни. Лилия Кузьменкова Стоматолог

Проблемы с внутренними органами

Если челюсти работают неправильно, пища пережёвывается плохо и в желудок попадают плохо измельчённые куски еды. Это заставляет ЖКТ работать на износ, провоцирует гастриты, рефлюкс и хронические воспаления. А если между зубами остаются кусочки пищи, начинается их гниение, а вместе с ним — рост патогенной микрофлоры. Эти микроорганизмы через кровь легко добираются до всех органов, вызывая воспаления и ухудшая работу иммунной системы, пояснила стоматолог.

Иммунитет на паузе

При открытом прикусе рот не закрывается полностью — даже когда мы об этом не подозреваем. Слизистые пересыхают, защитный барьер ослабевает, и вирусам, бактериям и грибкам становится в разы проще проникнуть в организм. А нарушения дыхания через нос усугубляют ситуацию: появляются частые ОРВИ, бронхиты, синуситы.

«Неправильный прикус — это как невидимая трещина в фундаменте: сначала её не видно, но со временем она приводит к перекосу всей конструкции. Здоровье, красота и настроение — всё начинается с правильной опоры. И, кто бы мог подумать, одна из важнейших опор находится прямо у тебя во рту. Проверь прикус, исправь скрытые перекосы и пусть каждый твой день начинается с улыбки!», — заключила Кузьменкова.