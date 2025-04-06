Стоматолог назвал продукты, которые разрушают ваши зубы

Зубам необходима нагрузка, чтобы они не простаивали без дела, поэтому частое употребление жидкой пищи может принести целый ряд проблем. Об этом сообщил газете «Известия» стоматолог Сабит Алиев.

По словам специалиста, не стоит злоупотреблять жидкой пищей, ведь из-за этого вам придётся попрощаться с некоторыми зубами. Жевательные мышцы могут атрофироваться, если вы постоянно едите пюре, смузи или мягкие творожки. Пользу вашим зубам принесут яблоки, морковь, капуста, сельдерей. В общем, всё, что хрустит, когда вы жуёте. Чипсы не считаются.

Следует также знать меру, употребляя свежевыжатые соки. На бумаге это выглядит полезно, но об их кислотности там не напишут, а она может быть даже больше, чем у обычной газировки. Лучше использовать трубочку, чтобы кислота не соприкасалась с зубами.

Про вред различных шоколадок, булочек и печенья всем давно известно. Они провоцируют кариес и воспаление дёсен. Также следует отказаться от ирисок и липких сухофруктов.

Вредный сахар можно заменить горьким шоколадом. Он предотвращает размножение бактерий благодаря высокому содержанию какао-масел, заключил эксперт.