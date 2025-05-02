Стала известна причина смерти сибирячки, погибшей после приёма стоматолога

В Новосибирске следствие завершило расследование по делу о смерти девушки после посещения стоматолога, сообщает kp.ru. Напомним, в декабре 2023 года 27-летняя Алина З. почувствовала зубную боль, которую терпела около недели. Лишь когда у неё сильно распухла щека, она решила записаться на приём.

«Когда я вернулась домой, Алина даже не могла говорить. Дети всё это видели… Я увела Алину в комнату, она потеряла сознание. Я начала звонить по номеру 112, в скорую помощь, рыдала в трубку, чтобы хоть кто-то приехал. Потом дочь вообще перестала реагировать на всё», — рассказала мама Алины.

Женщину доставили в лечебное учреждение, однако через сутки она скончалась. Впоследствии было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Мать погибший рассказала, что после многочисленных экспертиз расследование было прекращено. По её словам, причиной смерти дочери стал сепсис, который начал развиваться ещё до обращения к медикам — таким образом, шансов выжить у неё практически не было.

Информация о результатах экспертизы имеется в распоряжении издания. Согласно материалам проверки, в процессе лечения были допущены нарушения: при попытке катетеризации произошло повреждение стенок ветвей наружной подвздошной вены, кроме того, были допущены ошибки при проведении диагностики.