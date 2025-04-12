Пермячка отсудила у поликлиники моральный ущерб за неудалённый зуб

Жительница Перми обратилась в суд против «Городской стоматологической поликлиники № 3» из-за неудачной попытки удаления зуба. После визита в клинику её самочувствие ухудшилось, она была вынуждена обратиться за помощью в частный медицинский центр. В качестве компенсации за причинённый ущерб женщина потребовала от стоматологии 53,4 тысячи рублей, согласно решению Дзержинского районного суда Перми, копия которого доступна URA.RU.

«Суд решил взыскать с «Городской стоматологической поликлиники № 3» в пользу пациентки компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, возмещение убытков — 3,6 тысячи рублей, штраф — 11,8 тысячи рублей. Также медицинское учреждение должно возместить судебные расходы на сумму 18 тысяч рублей», — сказано в решении суда.

Стоматологическая клиника не согласилась с претензиями пациентки, утверждая, что она подписала согласие на медицинское вмешательство, после чего ей сделали анестезию и начали удаление зуба. Однако операцию пришлось остановить из-за её нестабильного эмоционального состояния. Женщине предложили десять минут для успокоения, но она без объяснений покинула кабинет, и зуб не был удален. Эксперт минздрава подтвердил, что врач действовал в соответствии с медицинскими стандартами и не причинил вреда. Тем не менее суд поддержал женщину и обязал клинику компенсировать ущерб.