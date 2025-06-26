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26 июня, 18:57

И виниры вдогонку: Пациентка вышла с нервным срывом из стоматологии, узнав цену лечения

SHOT: В Челябинске девушке выставили счёт в 2,5 миллиона за лечение зубов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HTeam

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HTeam

34-летняя Алёна из Кургана обратилась к нейрохирургу осенью прошлого года из-за мучительных мигреней. В ходе обследования выявили вывих челюстного сустава, после чего девушка направилась в челябинскую клинику «Доминанта» для более детальной диагностики. Услышанное ею там почти мгновенно заставило девушку разрыдаться, сообщает SHOT.

У пациентки произошёл нервный срыв. Видео © Telegram / SHOT

Специалист-гнатолог поставил диагноз — артрит височно-нижнечелюстного сустава слева. Пациентке изготовили специальную капу стоимостью 100 тысяч рублей, которая должна была скорректировать положение челюсти и снять мышечное напряжение. Планировалось, что после этого Алёна приступит к ортодонтическому лечению с использованием брекетов, общая стоимость которого оценивалась примерно в 600 тысяч рублей.

Зубы пациентки. Фото © Telegram / SHOT

Зубы пациентки. Фото © Telegram / SHOT

Однако спустя полгода, когда капа выполнила свою функцию, девушка вернулась в клинику для продолжения терапии. Там ортодонт представил ей подробный план, включающий замену всех пломб, удаление зубов мудрости, профессиональную чистку, установку нёбного дистрактора вместе с брекетами, а также три импланта и даже виниры на все зубы.

Общая сумма лечения превысила 2,4 миллиона рублей, что вызвало у Алёны сильнейший эмоциональный стресс. Сейчас она ищет альтернативное медицинское учреждение для завершения курса лечения, чтобы избежать дальнейших финансовых и психологических потрясений.

Заоблачные цены виноваты: Россияне гробят зубы, стирая эмаль дешёвым уходом с маркетплейса
Заоблачные цены виноваты: Россияне гробят зубы, стирая эмаль дешёвым уходом с маркетплейса

Дорогое стоматологическое лечение порой заставляет людей искать альтернативные способы. К примеру, сейчас россияне активно портят себе зубы, стирая эмаль дешёвыми средствами с маркетплейсов. Целый набор средств для такого «ухода» можно купить за 300-400 рублей.

Владимир Озеров
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